Росіяни бояться надсилати свій меморандум Україні: заява МЗС

Володимир Путін і Володимир Зеленський / © ТСН.ua

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Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що представники Росії бояться надсилати Києву свій меморандум про припинення вогню, і пояснив причини цього.

Про це Тихий написав у соцмережі Х.

За словами речника українського МЗС, росіяни не надсилають Україні свій меморандум, бо він містить нереалістичні ультиматуми.

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«Страх росіян перед переданням свого „меморандуму“ Україні свідчить про те, що, найімовірніше, він наповнений нереалістичними ультиматумами, і вони бояться показати, що саме гальмують мирний процес«, — йдеться у заяві Тихого.

Він наполягає, щоби росіяни негайно передали відповідний документ, та припинили «ці ігри, які лише демонструють їхнє прагнення перетворити наступну зустріч на порожню формальність».

Нагадаємо, невдовзі після першого раунду переговорів у Стамбулі 16 травня Росія обіцяла надати Україні меморандум про майбутню мирну угоду, який передбачатиме припинення вогню. Однак, 28 травня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що країна-агресорка досі цього не зробила.

Натомість у Кремлі запропонували Україні знову зустрітися у Стамбулі 2 червня і обмінятися меморандумами там. Речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Москва очікує рішення Києва. Країна-агресоркка також незадоволена, що Україна хоче бачити документ до зустрічі.

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