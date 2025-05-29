Росія вигадує "погрози" сім’ї Мединського: ЦПД викрив чергову маніпуляцію

Учасник російської переговорної групи з Україною Володимир Мединський / © Associated Press

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Російські пропагандисти стверджують про начебто погрози з боку України сім’ї помічника президента РФ, учасника переговірної групи Володимира Мединського. Це просто чергова інформаційна кампанією ворога.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації про РНБО України.

Російські інформаційні ресурси розкручують заяву пропагандиста Володимира Соловйова про нібито погрози, які отримує родина Мединського. Слідчий комітет РФ навіть порушив кримінальну справу.

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У ЦПД акцентували, що твердження пропагандистів не містять ані жодних доказів реальності таких погроз, ані доказів того, що погрози надходять з України.

Там також пояснили цілі цієї інформаційної кампанії ворога.

«Ця інформаційна кампанія, запущена росіянами напередодні можливого другого раунду переговорів, є частиною зусиль ворога із затягування часу та зриву переговорів про припинення вогню, виправдовуючись пропагандистськими нісенітницями про нібито «недоговороздатність української сторони» та «терористичну сутність „київського режиму“, — йдеться в повідомленні ЦПД.

Наголошується, що поширення подібних звинувачень вкотре доводить небажання російської влади припиняти вогонь та її прагнення перетворити переговори на фарс.

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Переговори Україна — Росія: що відомо

16 травня на у Стамбулі відбулися перші за кілька років особисті переговори представників України та Росії. Сторони обговорювали шляхи врегулювання війни, однак того дня вдалося домовитися лише про обмін полоненими. Делегацію з Києва очолював міністр оборони Рустем Умєров, а з Москви — Мединський.

Після перемовин Росія анонсувала, що передасть Україні меморандум з пропозиціями про припинення вогню. Представники Кремля запропонували Києву знову зустрітися у Стамбулі 2 червня для обміну меморандумами.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков сказав, що Москва ще чекає на рішення Києва щодо пропозиції провести новий раунд переговорів у Туреччині. Кремлю не подобається, що Україна начебто вимагає надання «меморандуму».

Як поінформував радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, Київ передав Росії свій документ із чіткими кроками до припинення вогню і миру.

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