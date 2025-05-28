У Кремлі назвали дату та місце зустрічі для обміну "меморандумами"

Переговори України та Росії

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Помічник президента РФ Володимир Мединський, який очолював російську делегацію на переговорах в Стамбулі, заявив, що Кремль запропонував Україні дату та місце зустрічі для обміну «меморандумами».

Заяву прихвостня Путіна цитують російські пропагандисти.

За словами Мединського у середу, 28 травня, у нього відбулася телефонна розмова з міністром оборони України Рустемом Умєровим, під час якої він нібито запропонував українській стороні точну дату та місце зустрічі для обміну «меморандумами» з переліком умов для припинення вогню.

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«Там же, одразу на місці, ми готові розпочати змістовне сутнісне обговорення кожного з пунктів пакетної угоди щодо майбутнього припинення вогню», — сказав він.

За словами Мединського, у Кремлі чекають відповіді з Києва, щоб «в зазначену нами дату — найближчими днями — особисто зустрітися та почати працювати».

Згодом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив, що запропонованою Кремлем датою було 2 червня.

Раніше 28 травня на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом президент України Володимир Зеленський повідомив, що міністр оборони Рустем Умєров дійсно контактував з представником Росії Володимиром Мединським після великого обміну полоненими, але обіцяного Москвою «меморандуму» Україна так і не отримала.

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«Ми так нічого і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми звернулися до США — вони теж чекають. Усі чекають», — сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, коли очікувати «меморандум» від РФ і чи готує українська сторона свої пропозиції.