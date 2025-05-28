НАБУ демонстративно ігнорує рішення ВАКС, - Бойко

© НАБУ

Реклама

Про це на своїй сторінці у Facebook пише журналіст Володимир Бойко.

“24 квітня 2025 року слідчий суддя ВАКС ухвалою в справі №991/3560/25 зобов’язав НАБУ зареєструвати кримінальне провадження й розпочати досудове розслідування за фактом придбання колишнім заступником керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Артемом Шилом у період з грудня 2021 року по червень 2022 року дев’ятьох об’єктів преміальної нерухомості загальною вартістю понад 4,3 млн доларів США в м.Дубаї. Нерухомість була записана на дружину Шила, який на той час служив у СБУ, тобто був особою, уповноваженою на виконання функцій держави”, – пише Бойко.

Він зазначив, що ухвала слідчого судді ВАКС була винесена за скаргою Оксани Котомкіної – координатора юридичного видання «Конфлікти і Закони», яка перед тим безрезультатно зверталась у НАБУ із повідомленням про кримінальне правопорушення, вчинене Шилом. При цьому в заяві Котомкіної зазначалось, що в січні 2023 року співробітник СБУ розірвав шлюб, перед тим продавши ці об’єкти нерухомості за цінами, близькими до вартості їх придбання або за вищою ціною, що може свідчити про відчуження активів, ймовірне отриманих злочинним шляхом, через пов'язаних осіб, а також про спробу уникнення відповідальності шляхом розірвання шлюбу та приховування майна.

Реклама

“Ухвала слідчого судді набрала законної сили 24 квітня 2025 року й оскарженню не підлягає. Але Кривонос її досі – станом на 27 травня 2025 року – не виконав”, – заявив журналіст.

При цьому він підкреслив, що ключовий свідок – колишня дружина Шила, на яку була оформлена нерухомість у Дубаї, довідавшись про ухвалу слідчого судді, безперешкодно покинула територію України.

Також Бойко нагадав, що Артем Шило фігурує в іншому розслідуванні НАБУ, щодо закупівлі трансформаторів для «Укрзалізниці» за завищеними цінами, і у квітні 2024 року НАБУ повідомили йому про підозру.

“Але, як брешуть лихі язики, в Офісі Президента Кривоносу роз’яснили, що він не правий, Семен Юрійович зробив належні висновки й заблокував подальші слідчі дії стосовно Шила, який, як відомо, раніше одночасно зі службою в СБУ ще мав статус радника Офісу Президента”, – стверджує Володимир Бойко.

Реклама

За його словами, за невиконання судового рішення Семен Кривонос має бути притягнутий до кримінальної відповідальності, але такий розвиток подій виглядає сумнівним.

“Повідомити про підозру директору НАБУ може лише одна людина – генеральний прокурор, якого в Україні немає з жовтня 2024 року. Але й після призначення генпрокурора нічого не зміниться, бо Офіс генерального прокурора – то лише один з департаментів Офісу Президента, а реальним керівником прокуратури України є все той же ж пан Татаров, під орудою якого Шило працював, працює і, судячи з бездіяльності НАБУ, буде працювати”, – підсумував Володимир Бойко.