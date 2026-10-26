День ангела 2 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 2 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 2 листопада

2 листопада 2026 року привітайте з іменинами Костянтина.

Костянтин — латинське походження, означає «стійкий». В дитинстві готовий до будь-яких пригод, підтримає найбожевільнішу ідею друга. В дорослому віці стає імпульсивним, відкритим для спілкування, має високу самооцінку.

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День ангела 2 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 2 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та веде до добрих змін. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, родинного затишку й багато приводів для радості. Нехай у серці живе віра, а поруч будуть люди, які люблять і підтримують!

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З Днем ангела! Нехай цей світлий день принесе добрі новини, приємні зустрічі та щасливі миті. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був поруч, захищав від усього лихого й допомагав знаходити правильний шлях. Нехай кожен день дарує здоров’я, любов, достаток і впевненість у завтрашньому дні!

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Вітаю з іменинами! Бажаю миру в душі, тепла в домі, щастя в родині та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай твій ангел завжди оберігає тебе й твоїх близьких, додає сил у складні моменти та допомагає радіти кожному дню. Здоров’я, любові й Божого благословення!

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З Днем ангела! Нехай доля буде щедрою на щасливі події, щирі усмішки та добрих людей. Бажаю, щоб усі тривоги залишалися позаду, мрії поступово здійснювалися, а серце завжди знаходило причини для радості. Нехай небесний захисник береже тебе від бід, дарує мудрість у рішеннях і допомагає в усьому, що має для тебе значення.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай Господь дарує міцне здоров’я, довгі щасливі роки та добробуту, а ангел-охоронець завжди захищає від життєвих негараздів. Бажаю, щоб у твоєму домі панували любов і злагода, у справах супроводжував успіх, а кожен новий день приносив надію, натхнення та приємні несподіванки!

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