Яке свято 2 листопада 2026 року / © ТСН

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2 листопада 2026 року — понеділок. 1712-й день війни в Україні.

Яке свято 2 листопада

2 листопада віряни святкують День пам’яті мучеників Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Елпидифора та інших / © pexels.com

2 листопада віряни святкують День пам’яті мучеників Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Елпидифора та інших. За церковним переданням, Акиндин, Пигасій та Афоній служили при царському дворі, але таємно сповідували християнство. Коли про їхню віру стало відомо, вони зазнали переслідувань і катувань. Елпидифор та інші християни також постраждали за відданість Христу.

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2 листопада в Україні і світі святкують День припинення безкарності за злочини проти журналістів / © pexels.com

2 листопада в Україні і світі святкують День припинення безкарності за злочини проти журналістів. Його проголосила Генеральна Асамблея ООН 2013 року, щоб привернути увагу до нападів, погроз і вбивств журналістів, винні в яких часто уникають покарання. Дата пов’язана з убивством двох французьких журналістів — Жіслен Дюпона та Клода Верлона, яких застрелили в Малі 2 листопада 2013 року.

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2 листопада День динамічної нешкідливості / © pexels.com

Також 2 листопада День динамічної нешкідливості. Це неофіційна дата, пов’язана з концепцією динамічної нешкідливості, яка передбачає свідоме прагнення зменшувати шкоду, яку людина може завдавати іншим людям, тваринам і довкіллю. Ідея цього дня полягає в тому, щоб заохотити людей уважніше ставитися до власних рішень і вчинків, обирати екологічніші звички, уникати зайвої агресії та шукати способи розв’язання конфліктів без насильства.

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