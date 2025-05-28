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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1450
Час на прочитання
1 хв

Вагітна ексдружина Дзідзьо виходить заміж вдруге

Співачка SLAVIA показала, як коханий оригінально їй освідчився.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
SLAVIA з нареченим

SLAVIA з нареченим / © instagram.com/slavia_official

Ексдружина українського співака Дзідзьо — виконавиця SLAVIA — виходить заміж вдруге.

Радісною новиною артистка поділилася в Instagram. Зокрема, співачка поділилася серією світлин, на яких позує з коханим Андрієм. Серед фото SLAVIA показала скриншот із застосунку «Дія», де обранець кликав її заміж. Врешті, артиста відповіла згодою.

Як виявилося, Андрій запропонував Ярославі (справжнє ім’я SLAVIA) укласти шлюб онлайн. Тим часом виконавиця вирішила це зробити в особливу дату — день народження коханого. Тож у пари тепер подвійне свято.

SLAVIA виходить заміж / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA виходить заміж / © instagram.com/slavia_official

До речі, SLAVIA також вже привітала Андрія з днем народження. Артистка зазначила, що неабияк щаслива в цих стосунках. Виконавиця вдячна обранцеві за те, що він став її міцним тилом, підтримкою, натхненням і шаленим коханням.

«Рідненький, з днем ​​народження! Ти мій коханий чоловік, найкращий друг, рідна душа. Я тебе намріяла, і ми знайшли одне одного, щоб дарувати радість, насолоджуватись, і цінувати. Хочу подякувати тобі за міцний тил, підтримку, кохання, і натхнення», — зазначила артистка.

SLAVIA з нареченим / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA з нареченим / © instagram.com/slavia_official

Нагадаємо, нещодавно ведуча Аліна Доротюк зізналась, що виходить заміж. Інтерв’юерка також розповіла, як коханий їй освідчувався.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1450
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