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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1450
Время на прочтение
1 мин

Беременная экс-жена Дзидзьо выходит замуж во второй раз

Певица SLAVIA показала, как возлюбленный оригинально ей сделал предложение.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
SLAVIA с женихом

SLAVIA с женихом / © instagram.com/slavia_official

Экс-жена украинского певца Дзидзьо - исполнительница SLAVIA - выходит замуж во второй раз.

Радостной новостью артистка поделилась в Instagram. В частности, певица поделилась серией фотографий, на которых позирует с возлюбленным Андреем. Среди фото SLAVIA показала скриншот из приложения "Дія", где избранник звал ее замуж. Наконец, артиста ответила согласием.

Как оказалось, Андрей предложил Ярославе (настоящее имя SLAVIA) заключить брак онлайн. Тем временем исполнительница решила это сделать в особенную дату - день рождения возлюбленного. Поэтому, у пары теперь двойной праздник.

SLAVIA выходит замуж / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA выходит замуж / © instagram.com/slavia_official

Кстати, SLAVIA также уже поздравила Андрея с днем рождения. Артистка отметила, что очень счастлива в этих отношениях. Исполнительница благодарна избраннику за то, что он стал ее крепким тылом, поддержкой, вдохновением и безумной любовью.

"Родной, с днем рождения! Ты мой любимый муж, лучший друг, родная душа. Я тебя намечтала, и мы нашли друг друга, чтобы дарить радость, наслаждаться, и ценить. Хочу поблагодарить тебя за крепкий тыл, поддержку, любовь, и вдохновение", - отметила артистка.

SLAVIA с женихом / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA с женихом / © instagram.com/slavia_official

Напомним, недавно ведущая Алина Доротюк призналась, что выходит замуж. Интервьюер также рассказала, как возлюбленный делал ей предложение.

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Дата публикации
Количество просмотров
1450
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