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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Евросоюз готовится к обороне в Черном море от российской угрозы

Евросоюз будет инвестировать в модернизацию региональной инфраструктуры для приема тяжелой военной техники в странах на Черноморском побережье.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Уничтожение корабля РФ в Черном море

Уничтожение корабля РФ в Черном море / © ТСН.ua

Евросоюз объявил о создании центра морской безопасности в Черном море, чтобы отслеживать потенциальные угрозы на фоне российской агрессии и защищать важнейшие объекты инфраструктуры.

Об этом говорится в представленной в среду, 28 мая, стратегии для Черноморского региона.

«В условиях захватнической войны России против Украины стратегия укрепит геополитическую роль ЕС как надежного игрока в Черноморском регионе. ЕС будет развивать более тесное сотрудничество с Украиной, Молдовой, Грузией, Турцией, Арменией и Азербайджаном, способствовать укреплению региональных связей», — декларируют в документе ЕС.

По словам верховной представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которую цитирует Politico, целью центра морской безопасности будет расширение возможностей для наблюдения и раннее предупреждение об угрозах.

По ее словам, информация по возможности будет передаваться Украине и другим странам черноморского бассейна.

Кроме того, Евросоюз будет инвестировать в модернизацию региональной инфраструктуры, такой как порты, железные дороги и аэропорты, для приема тяжелой военной техники, в Румынии и Болгарии — странах ЕС на побережье Черного моря.

Это позволит региону лучше транспортировать тяжелое военное снаряжение, чтобы, по словам Каллас, «войска могли быть там, где они нужны, когда они нужны».

В последнее время Россия продолжает использовать Черное море для торговли, но флот государства-агрессора, потеряв примерно треть кораблей в результате применения украинскими военными ракет и морских беспилотников, оказался изолированным в восточной части моря.

Напомним, украинские военные теперь имеют возможность воевать в Черном море морскими дронами, которые вооружены управляемыми ракетами

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