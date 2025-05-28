Настоящее лицо Бетховена: ученые воспроизвели внешность великого композитора

Композитор Людвиг ван Бетхвен

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Спустя почти 200 лет после смерти Людвига ван Бетховена мир наконец-то увидел его настоящее лицо. И, как оказалось, оно действительно соответствует его мрачной репутации. Несмотря на безоговорочный статус одного из величайших композиторов в истории, Бетховен также запомнился своим тяжелым характером и, по свидетельству современников, неопрятной внешностью.

Об этом пишет Daily Mail.

«Он действительно был раздражительным, неряшливым, неловким, грубым и человеконенавистническим», — писал в своем блоге британский композитор Марк Вигглсворт.

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Он добавил, что эта репутация часто отражается на его многочисленных портретах, где он неизменно изображен как неулыбчивый мужчина с холодным взглядом.

Теперь благодаря новой научной реконструкции ведущий автор исследования Сисерон Мораэс доказал, что Бетховен на самом деле выглядел ворчливым. Реконструкция основывалась на черепе композитора.

«Это лицо показалось мне немного страшным», — признался Мораэс.

Для работы исследователь использовал исторические фотографии черепа композитора, предоставленные Домом Бетховена в немецком городе Бонн. Кроме снимков, сделанных Иоганном Баттой Роттмайером в 1863 году, он также применил данные измерений, собранные в 1888 году.

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После создания «объективного» лица Мораэс придал субъективные черты, такие как одежда и волосы, используя в качестве ориентира знаменитый портрет Бетховена, написанный в 1820 году Йозефом Карлом Штиллером. Наконец некоторые мелкие детали были улучшены с помощью инструмента искусственного интеллекта.

Сам череп Бетховена находится не в идеальном состоянии из-за надрезов, сделанных после его смерти в 1827 году, и реконструкция основывается только на двух проекциях — фронтальной и боковой. Однако Мораэс отметил, что она также «весьма совместима» со слепком, сделанным с лица композитора при его жизни.

Несмотря на свою репутацию, Бетховен, по словам Марка Вигглсворта, мог быть «остроумным, заботливым, озорным, щедрым и добрым». По его мнению, именно потеря слуха испортила его характер, что в конце концов и привело к «плохой славе».

«С возрастом, когда усиливалась его глухота, негативные стороны личности Бетховена вышли на первый план», — утверждал один из современников композитора.

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Мораэс, в своем новом исследовании пытавшийся раскрыть тайну гениальности Бетховена, считает, что его талант и характер идут рука об руку.

«Я академически исследовал его гений, чтобы обнаружить то, что сделало его иконой западной музыки. Я проанализировал его революционное творчество, стойкость в создании музыки, несмотря на глухоту, интенсивную концентрацию, способность решать проблемы и неутомимую производительность, несмотря на сложный характер», — добавил Мораэс.

Эта реконструкция не только открывает нам новое видение лица великого композитора, но помогает лучше понять сложное взаимодействие между его личностью, гением и обстоятельствами жизни, в частности, борьбой с глухотой.

Напомним, ученые назвали возможную причину потери слуха у Людвига ван Бетховена. В прядях волос гениального композитора обнаружили высокое содержание ядовитых веществ, но это вряд ли является доказательством умышленного убийства.

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