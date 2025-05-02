Метод бальзамирования шокирует: ученые раскрыли тайну мумии капеллана

Мумия австрийского капеллана

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После почти 300 лет в гробу большинство тел превращается в груду костей. Но австрийский «высушенный на воздухе капеллан» Франц Ксавер Сидлер фон Розенегг сохранился удивительно хорошо. Ученые раскрыли тайну его мумии.

Об этом пишет Mail Online.

Этот умерший в 1746 году викарий обязан своей исключительной целостностью необычному методу бальзамирования.

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«Необычно хорошо сохранившаяся мумия в крипте церкви Святого Фомы в Блазенштайне — это тело местного приходского викария Франца Ксавера Сидлера фон Розенегга, умершего в 1746 году», — сообщил доктор Андреас Нерлих, патолог из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана и первый автор исследования.

Хотя во многих культурах мира мертвых бальзамировали на протяжении веков, впервые ученые столкнулись с таким методом.

«Наше исследование показало, что исключительное состояние сохранности тела связано с необычным типом бальзамирования. Его достигли, набивая брюшную полость через прямую кишку щепами, ветвями и тканью, с добавлением хлорида цинка для внутреннего высушивания», — объяснил доктор Нерлих.

Мумия капеллана

Команда провела всесторонние анализы, в частности КТ-сканирование, фокусную аутопсию и радиоуглеродную датировку.

Верхняя часть мумии сохранилась полностью, тогда как нижние конечности и голова претерпели существенный распад после смерти.

В ходе исследования ученые обнаружили в брюшной и тазовой полостях различные посторонние материалы: еловые и пихтовые щепки, фрагменты ветвей, а также ткани — лен, конопля и лен-дубовик. Все эти материалы были широко доступны в то время и в этом регионе. По мнению исследователей, именно эта смесь помогла мумии сохраниться в таком состоянии.

«Очевидно, что древесная щепа, ветки и сухие ткани впитывали большинство жидкости из брюшной полости», — отметил доктор Нерлих.

Кроме этих абсорбентов токсикологический анализ выявил следы хлорида цинка — вещества с мощным высушивающим эффектом.

В отличие от традиционного бальзамирования, обычно предусматривающего вскрытие тела, этот метод требовал введения материалов через анальное отверстие.

Находки с телом мумии

«Этот тип сохранения мог быть более распространенным, но оставаться неузнаваемым в случаях, когда дальнейшие процессы разложения повреждали стенки тела, и эти манипуляции уже нельзя было обнаружить», — объяснил доктор Нерлих.

Внутри мумии исследователи также обнаружили небольшой стеклянный шарик с отверствиями с обеих сторон — возможно, это остаток монастырского украшения. Поскольку найдена только одна бусина, вероятно, ее потеряли во время подготовки тела.

Анализ также показал, что мумия потребляла качественную пищу, основу которой составляли зерновые культуры Центральной Европы, продукты животного происхождения и рыба. В конце жизни мужчина, вероятно, пережил пищевой дефицит — возможно, из-за войны за австрийское наследство.

Отсутствие признаков серьезной физической нагрузки на костях соответствует образу жизни священника, не занимавшегося тяжелым трудом. Также найдены показания длительного курения и легочной формы туберкулеза на последнем этапе жизни.

Доктор Нерлих предположил, что тело могли готовить к транспортировке в родной монастырь, однако по неизвестным причинам этот план не был реализован.

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