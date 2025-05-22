Ученые спустя 500 лет отыскали живых потомков Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи / © Pexels

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Впервые за 500 лет ученым удалось идентифицировать шестерых живых родственников Леонардо да Винчис помощью современного ДНК-анализа.

Об этом сообщает IFLScience.

Ученые из проекта Leonardo DNA Project заявили, что этот прорыв помогает создать наиболее полную на сегодняшний день картину генеалогического дерева великого итальянского гения эпохи Возрождения. В новой книге, посвященной генетике и генеалогии Леонардо, исследователи описывают свою работу, которая охватывает более 700 лет истории семьи да Винчи, включая 21 поколение и более 400 человек.

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Основная идея заключается в том, что хотя непосредственных потомков самого Леонардо, вероятно, не было (ведь историки считают, что у него не было детей), генетические линии, связанные с его семьей, сохранились до наших дней. В частности, ученые обнаружили 15 живых мужчин, которые происходят от отца Леонардо или от его единокровного брата Доминико Бенедетто. Для подтверждения родства шести из них были взяты образцы ДНК и проанализированы.

Интересно, что все эти мужчины имеют схожие сегменты Y-хромосомы — хромосомы, которая передается по мужской линии. Это свидетельствует о генетической непрерывности линии да Винчи по меньшей мере в течение 15 поколений. Такой факт дает уникальную возможность изучить семейную историю великого ученого и художника, а также открывает двери к более глубокому пониманию наследственных черт его семьи.

Стоит отметить, что, несмотря на важность исследования, это еще не является рецензируемой научной работой. Полный текст книги, которая называется «Гений да Винчи. Генеалогия и генетика ДНК Леонардо», будет официально представлен публике в мае 2025 года. В настоящее время ученые исследуют фрагменты костей, найденных в церкви Санта-Кроче в Винчи, где похоронены некоторые из родственников Леонардо, в частности его дедушка Антонио, дядя Франческо и несколько братьев. Образцы ДНК этих лиц проходят проверку, которая должна помочь сопоставить их генетический материал с современными родственниками.

Глава проекта ДНК Леонардо, профессор Дэвид Карамелли, вместе с судебным антропологом Еленой Пилли ведут этот процесс. Они подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы оценить качество сохранности ДНК, и только потом можно будет окончательно сравнить полученные результаты с образцами живых родственников.

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Стоит также упомянуть о том, что Леонардо да Винчи, по словам биографов, вероятно не имел собственных детей. В 1476 году против него возбуждали дело по обвинению в содомии, однако дело было закрыто из-за отсутствия доказательств. Это не исключает на 100% возможность наличия потомков, но делает ее довольно сомнительной. С другой стороны, у самого Леонардо было много единокровных братьев и сестер — по некоторым данным их количество достигало 22, что открывает простор для поисков и изучения его семейного дерева.

Леонардо умер в 1519 году — за несколько веков до того, как в науке начали применять ДНК-анализ. Однако его интересы к биологии, наследственности и строению человека свидетельствуют о том, что он мог бы заинтересоваться современными генетическими исследованиями. Как отмечает соавтор книги, Аньезе Сабато, Леонардо не просто изучал биологию, а ставил под сомнение сами основы происхождения жизни, сочетая в своих размышлениях природу, эмоции и судьбу — темы, которые сейчас активно обсуждаются в генетике и эпигенетике.

Главная цель исследователей — восстановить генеалогическое дерево семьи да Винчи до наших дней, а также сохранить исторические места, связанные с именем великого художника. Благодаря этому они надеются не только пролить свет на его генетическое происхождение, но и лучше понять причины его исключительной креативности, остроты зрения и даже некоторые аспекты здоровья и смерти.

Итак, хотя полные ответы еще впереди, открытие шести живых родственников Леонардо да Винчи — это важный шаг в изучении наследия одного из величайших умов человечества, который продолжает вдохновлять и поражать даже через пять веков после своей смерти.

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