Стоит ли ожидать наступления из Беларуси: представитель ГПСУ ответил

ВСУ на фронте / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

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Несмотря на отсутствие явных признаков подготовки наступления с территории Беларуси, это направление по-прежнему остается потенциально опасным для Украины.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире канала «Мы — Украина».

По словам Демченко, сейчас на белорусской территории не фиксируется формирование ударной группировки, которая могла бы представлять прямую угрозу украинскому суверенитету. В то же время он подчеркнул: пока Беларусь поддерживает Россию, риски для нашего государства не исчезают.

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«Мы постоянно наращиваем оборонительные возможности как вдоль линии границы, так и в приграничных районах. Особенно внимательно следим за анонсированными совместными учениями белорусских и российских военных», — сказал представитель ГНСУ.

В частности, риски будут расти при активном привлечении подразделений российской армии к таким учениям. В таком случае, украинская разведка должна действовать мгновенно, чтобы вовремя выявить и нейтрализовать угрозу с северного направления.

Напомним, по словам военного эксперта, основателя БО «Реактивная почта» Павла Нарожного, российская армия, вероятно, активизирует боевые действия летом по двум направлениям — Сумскому и Харьковскому.