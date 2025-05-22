Где и когда Россия усилит наступление: эксперт назвал направления

ВСУ на фронте / © ТСН.ua

Реклама

Российская армия, вероятно, активизирует боевые действия летом в двух направлениях — Сумском и Харьковском.

Об этом сообщил военный эксперт, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный в эфире Радио NV.

По словам Нарожного, бои уже продолжаются на обоих направлениях, но ситуация на Сумщине еще сложнее, чем на Харьковщине. Там, по его оценке, сосредоточено около 60 тысяч русских военных.

Реклама

«Ни зайти в Сумскую область, ни продвинуться в глубь Харьковской без уничтожения наших плацдармов в Курской и Белгородской областях невозможно. Враг не может оставить эти плацдармы у себя за спиной, потому что это создает для него огромную угрозу», — объяснил эксперт.

Также он обратил внимание на особенности местности — большое количество лесов в этих регионах одновременно помогает ВСУ скрывать технику, но и усложняет борьбу с малыми мобильными группами противника, передвигающимися на мотоциклах или пешком.

Нарожный отметил, что главная причина избрания именно этих направлений — логистика.

«Подвозить боеприпасы, топливо и личный состав из России в Донбасс или Курскую/Белгородскую области очень просто. Арсеналы находятся сравнительно около — примерно в 500 км от границы», — подытожил эксперт.

Реклама

Напомним, российская армия увеличила производство беспилотников «Шахед». Захватчики сможет использовать до 500 ударных БПЛА в сутки.