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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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254
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Де і коли Росія посилить наступ: експерт назвав напрямки

Українські сили оборони готуються до запеклих боїв, адже ситуація обіцяє бути вкрай напруженою.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті / © ТСН.ua

Російська армія, ймовірно, активізує бойові дії влітку на двох напрямках — Сумському та Харківському.

Про це повідомив військовий експерт, засновник БО «Реактивна пошта» Павло Нарожний в ефірі Радіо NV.

За словами Нарожного, бої вже тривають на обох напрямках, але ситуація на Сумщині є ще складнішою, ніж на Харківщині. Там, за його оцінкою, зосереджено близько 60 тисяч російських військових.

«Ані зайти в Сумську область, ані просунутися вглиб Харківської без знищення наших плацдармів у Курській та Бєлгородській областях неможливо. Ворог не може залишити ці плацдарми у себе за спиною, бо це створює для нього величезну загрозу», — пояснив експерт.

Також він звернув увагу на особливості місцевості — велика кількість лісів у цих регіонах одночасно допомагає ЗСУ приховувати техніку, але й ускладнює боротьбу з малими мобільними групами противника, які пересуваються на мотоциклах або пішки.

Нарожний зазначив, що головна причина обрання саме цих напрямків — логістика.

«Підвозити боєприпаси, паливо та особовий склад із Росії до Донбасу чи Курської/Бєлгородської областей дуже просто. Арсенали знаходяться порівняно близько — приблизно за 500 км від кордону», — підсумував експерт.

Нагадаємо, російська армія збільшили виробництво безпілотників «Шахед». Загарбники зможе використовувати до 500 ударних БпЛА за добу.

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