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ТСН у соціальних мережах

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Яким буде курс долара у найближчі три роки: прогноз Мінекономіки

Міністерство фінансів України готує бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Проєкт документа містить макропрогноз від середини квітня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Очікування щодо курсу долара покращилися

Очікування щодо курсу долара покращилися / © Associated Press

Перший заступник очільника парламентського Комітету з фінансів Ярослав Железняк оприлюднив макропрогноз Мінекономіки, підготовлений у квітні 2025 року. У документі, зокрема, зазначені орієнтовні параметри курса долара до 2028 року.

Згідно з Бюджетним кодексом, уряд має затвердити бюджетну декларацію на 2026−2028 роки не пізніше 1 червня.

За даними Железняка, наразі в проєкті прописані такі показники.

Курс долара

Середній курс гривні до долара:

  • 2025 року — 43,3 грн

  • 2026 року — 44,7 грн

  • 2027 року — 45,2 грн

  • 2028 року — 45,6 грн

Курс гривні на кінець року:

  • 2025 року — 43,7 грн

  • 2026 року — 44,8 грн

  • 2027 року — 45,3 грн

  • 2028 року — 45,8 грн

Раніше фінансові аналітики спрогнозували, що буде з курсом долара найближчими місяцями. НБУ наразі підтримує курс американської валюти на рівні 41,5 грн.

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