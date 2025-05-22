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Яким буде курс долара у найближчі три роки: прогноз Мінекономіки
Міністерство фінансів України готує бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Проєкт документа містить макропрогноз від середини квітня.
Перший заступник очільника парламентського Комітету з фінансів Ярослав Железняк оприлюднив макропрогноз Мінекономіки, підготовлений у квітні 2025 року. У документі, зокрема, зазначені орієнтовні параметри курса долара до 2028 року.
Згідно з Бюджетним кодексом, уряд має затвердити бюджетну декларацію на 2026−2028 роки не пізніше 1 червня.
За даними Железняка, наразі в проєкті прописані такі показники.
Курс долара
Середній курс гривні до долара:
2025 року — 43,3 грн
2026 року — 44,7 грн
2027 року — 45,2 грн
2028 року — 45,6 грн
Курс гривні на кінець року:
2025 року — 43,7 грн
2026 року — 44,8 грн
2027 року — 45,3 грн
2028 року — 45,8 грн
Раніше фінансові аналітики спрогнозували, що буде з курсом долара найближчими місяцями. НБУ наразі підтримує курс американської валюти на рівні 41,5 грн.