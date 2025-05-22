Яким буде курс долара у найближчі три роки: прогноз Мінекономіки

Очікування щодо курсу долара покращилися / © Associated Press

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Перший заступник очільника парламентського Комітету з фінансів Ярослав Железняк оприлюднив макропрогноз Мінекономіки, підготовлений у квітні 2025 року. У документі, зокрема, зазначені орієнтовні параметри курса долара до 2028 року.

Згідно з Бюджетним кодексом, уряд має затвердити бюджетну декларацію на 2026−2028 роки не пізніше 1 червня.

За даними Железняка, наразі в проєкті прописані такі показники.

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Курс долара

Середній курс гривні до долара:

2025 року — 43,3 грн

2026 року — 44,7 грн

2027 року — 45,2 грн

2028 року — 45,6 грн

Курс гривні на кінець року:

2025 року — 43,7 грн

2026 року — 44,8 грн

2027 року — 45,3 грн

2028 року — 45,8 грн

Раніше фінансові аналітики спрогнозували, що буде з курсом долара найближчими місяцями. НБУ наразі підтримує курс американської валюти на рівні 41,5 грн.