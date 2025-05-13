Яким буде курс долара в Україні до кінця року: аналітики повідомили, до чого готуватися

Курс долара. / © Associated Press

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Прогнози щодо курсу долара змінюються. Зокрема тому, що Україна цьогоріч отримає рекордну допомогу. Повільна девальвація гривні очікується в другій половині нинішнього року.

Про це йдеться в оновленому прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital.

Аналітики наголошують, що в першому кварталі 2025-го НБУ дозволив гривні зміцнитись відносно долара на 1,4% - до 41,5 грн/долар після тривалого періоду контрольованої девальвації. Укріплення гривні, вважають фахівці, стало реакцією Нацбанку на високу інфляцію, значні обсяги зовнішнього фінансування, глобальне послаблення долара та сезонне зниження попиту на іноземну валюту.

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НБУ повернеться до контрольованого і поступового послаблення гривні у другому півріччі, коли темпи інфляції почнуть знижуватися, вважають у Dragon Capital.

"Проте, зважаючи на суттєві обсяги фінансової допомоги, ми підвищили прогноз резервів НБУ до 59 млрд доларів (з 41 млрд доларів) та знизили прогноз курсу на кінець року до 44 грн/долар (-4,4% р/р; попередній прогноз - 45 грн/долар)", - йдеться в прогнозі.

Два сценарії

Війна в Україні триває. Незважаючи на зусилля адміністрації США, перспективи повноцінного перемир’я залишаються невизначеними. Саме через цю невизначеність, аналітики зберігають два сценарії макропрогнозу на 2025-й.

Сценарій "війни, що триває" передбачає продовження бойових дій до кінця прогнозного періоду. Натомість в сценарії “перемир’я” припускається, що стійке припинення вогню буде досягнуто в найближчі місяці, а частина території України залишиться тимчасово окупованою.

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Досягнення стійкого припинення вогню сприятиме повільнішій девальвації гривні в другому півріччі, адже фундаментальний тиск на ціни буде вищий, а ситуація з платіжним балансом стане краще через сповільнення відтоку приватного капіталу та збереження обсягів зовнішньої фінансової допомоги, прогнозують у Dragon Capital.

"У подальшому динаміка курсу залежатиме від обсягів зовнішнього фінансування та потоків приватного капіталу, в той час як зовнішньоторговельний дефіцит залишиться значним через структурні зміни в економіці", - йдеться в прогнозі.

Як повідомлялося, курс валют в Україні наразі вражає своєю стабільністю. Нацбанк накопичив рекордні золотовалютні резерви, українці знову продають долари і поступово відмовляються від долара на користь євро, а гривня показує дива стабільності в умовах воєнного стану — такі головні новини минулого тижня на валютному ринку.