В Україні хочуть підвищити "мінімалку": коли та наскільки

Зарплата може зрости / © УНІАН

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В Україні знову порушили питання про збільшення мінімальної заробітної плати.

Законодавча ініціатива, яка з’явилася на сайті Верховної Ради, пропонує поступове підвищення «мінімалки» вже від 1 липня 2025 року.

Відповідно до законодавства, зокрема ст. 9 Закону України «Про оплату праці», мінімальна заробітна плата не може бути нижчою за прожитковий мінімум для працездатних осіб.

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У законопроєкті передбачено:

Поступове підвищення мінімальної заробітної плати, починаючи з 1 липня 2025 року

Прив’язку «мінімалки» до реального прожиткового мінімуму (станом на березень 2025 року — 10,8 тисяч грн)

Перерозподіл державного бюджету: фінансування змін передбачається здійснювати за рахунок скорочення другорядних витрат та очікуваного збільшення бюджетних надходжень.

Раніше повідомлялося, що суму «мінімалки» планують переглянути тричі: від 1 квітня, від 1 липня та від 1 жовтня.

Згідно з законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік», мінімальна заробітна плата (МЗП) від 1 січня 2025 року залишилася на рівні 8 000 грн.