В Украине хотят повысить "минималку": когда и насколько

Зарплата может вырасти / © УНИАН

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В Украине снова подняли вопрос об увеличении минимальной заработной платы.

Законодательная инициатива, появившаяся на сайте Верховной Рады, предлагает постепенное повышение «минималки» уже с 1 июля 2025 года.

Согласно законодательству, в частности, ст. 9 Закона Украины «Об оплате труда», минимальная заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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В законопроекте предусмотрено:

Постепенное повышение минимальной заработной платы, начиная с 1 июля 2025 года

Привязку «минималки» к реальному прожиточному минимуму (по состоянию на март 2025 года — 10,8 тысяч грн)

Перераспределение государственного бюджета: финансирование изменений предполагается производить за счет сокращения второстепенных расходов и ожидаемого увеличения бюджетных поступлений.

Ранее сообщалось, что сумму «минималки» планируют пересмотреть трижды: с 1 апреля, с 1 июля и с 1 октября.

Согласно закону «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», минимальная заработная плата (МЗП) с 1 января 2025 года осталась на уровне 8 000 грн.