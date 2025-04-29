В Украине резко выросла средняя зарплата: названа сумма

Деньги. / © Национальный банк Украины

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В Украине в марте средний размер заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и включается в расчет пенсии, составил 19430 грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

"25 апреля Пенсионным фондом утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за март. Он составляет 19 430 гривен 52 копейки".

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В феврале этот показатель составил 18589 грн, а в январе - 18660 грн.

Заметим, что в прошлом году средняя заработная плата с учетом уплаченных страховых взносов и учитываемой для расчета пенсии суммы составила 17 486,60 грн.

Как сообщалось, несмотря на ежегодную индексацию, реальная пенсия в Украине продолжает уменьшаться.