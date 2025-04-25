Что будет с долларом и евро: эксперт спрогнозировал, стоит ли избавляться от валюты

Валюта. / © unsplash.com

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НБУ не допустит особого проседания курса доллара . Впрочем, говорить о сильном долгосрочном укреплении гривни по отношению к американской валюте, исходя из курса доллара 45 грн, не приходится.

Такое мнение высказал аналитик Алексей Козырев, сообщает .

"Вероятнее всего, Нацбанк будет просто пытаться максимально сглаживать курсовые колебания по отношению к доллару на межбанке из-за своей политики "курсовой гибкости". Хотя доверие к доллару в мире снижается, из-за местной специфики в Украине валюта янки останется еще долго символом богатства и относительной стабильности", - высказался эксперт.

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По его словам, избавляться от доллара украинцам пока не стоит. Особенно учитывая, что "котировки евро находятся на максимумах, а проседания котировок доллара в Украине не наблюдается".

"То есть вы заранее будете покупать евровалюту дорого и с риском ее дальнейшего проседания", объяснил эксперт.

Напомним, эксперт рассказал, что будет с курсом евро после Пасхи. В частности, евро не превысит 48 грн на наличном рынке.

Дата публикации 12:21, 15.04.25 Количество просмотров 32 Евро достиг максимума! Что будет с курсом валют в Украине?