ВСУ / © Associated Press

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После встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Ватикане Белый дом все активнее предлагает Украине принять мирный план, предусматривающий отказ от значительной части территории. Киев не согласен с этими условиями и уже четыре месяца не получает новых поставок оружия от США, полагаясь только на обещанные ранее поставки.

Об этом пишет BILD.

Для того чтобы не остаться без достаточного военного потенциала, Украина значительно активизировала развитие собственной оборонной промышленности. Производство ударных дронов-камикадзе выросло с 600 тысяч единиц в 2023 году до 1,5 миллионов в прошлом году, а к концу 2025 года планируется достичь 3 миллионов. Этот фактор уже ощутимо сказывается на ходе боевых действий: если два года назад дроны составляли около трети российских потерь, то сейчас этот показатель вырос до трех четвертей.

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Не оставляет в стороне и развитие тяжелой артиллерии. Если еще в 2022 году Украина не производила собственные гаубицы, то теперь ежемесячно с конвейера сходят по 20 самоходных гаубиц «Богдан», а также часть 155 мм снарядов к ним производится на украинских предприятиях.

«Сейчас у нас нет проблем со снабжением боеприпасами», — отмечает украинский офицер-артиллерист в разговоре с BILD, однако добавляет, что зависимость от поступающих из Германии и Франции снарядов остается значительной.

Наибольшим трудом для украинской армии до сих пор являются кадровые вопросы. Сотни тысяч человек уже находятся на службе, а для того, чтобы пополнить ряды новыми добровольцами от 18 до 24 лет, Минобороны Украины вдвое подняло уровень зарплат — до 42 тысяч евро в год. Это в два раза больше, чем получают те, кто был призван на службу раньше в рамках мобилизации.

Напомним, ранее мы писали о том, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров .