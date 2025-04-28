Київ готує "план Б" на випадок провалу мирного плану США - BILD

ЗСУ / © Associated Press

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Після зустрічі президента США Дональда Трампа і українського лідера Володимира Зеленського у Ватикані Білий дім все активніше пропонує Україні прийняти мирний план, який передбачає відмову від значної частини її території. Київ не погоджується з цими умовами та вже чотири місяці не отримує нових постачань зброї від США, покладаючись тільки на обіцяні раніше поставки.

Про це пише BILD.

Для того, щоб не залишитися без достатнього військового потенціалу, Україна значно активізувала розбудову власної оборонної промисловості. Виробництво ударних дронів-камікадзе зросло з 600 тисяч одиниць у 2023 році до 1,5 мільйона в минулому році, а до кінця 2025 року планується досягти 3 мільйонів. Цей фактор вже відчутно позначається на ходу бойових дій: якщо два роки тому дрони складали близько третини російських втрат, то зараз цей показник виріс до трьох чвертей.

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Не залишає в стороні і розвиток важкої артилерії. Якщо ще в 2022 році Україна не виготовляла власні гаубиці, то тепер щомісяця з конвеєра сходять по 20 самохідних гаубиць «Богдан», а також частина 155-мм снарядів до них виготовляється на українських підприємствах.

«Зараз у нас немає проблем з постачанням боєприпасів», — зазначає український офіцер-артилерист у розмові з BILD, проте додає, що залежність від снарядів, що надходять з Німеччини і Франції, залишається значною.

Найбільшими труднощами для української армії досі є кадрові питання. Сотні тисяч осіб вже знаходяться на службі, а для того, щоб поповнити ряди новими добровольцями віком від 18 до 24 років, Міноборони України удвічі підняло рівень зарплат — до 42 тисяч євро на рік. Це в два рази більше, ніж отримують ті, хто був призваний на службу раніше в рамках мобілізації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито чекає від Києва на сигнал про поновлення прямих переговорів.