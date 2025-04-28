Повітряні сили втратили винищувач Су-27 під час відбиття атаки

Український винищувач Су-27 / © Міноборони України

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Повітряні сили ЗСУ 28 квітня втратили винищувач Су-27 під час відбиття атаки російських безпілотників.

Про це повідомили в телеграмканалі ПС.

«Уранці 28 квітня 2025 року, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних Сил», — йдеться в заяві.

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Пілот винищувача успішно катапультувався. На місце його приземлення своєчасно прибула пошуково-рятувальна команда. Льотчика доправили до медичного закладу для обстеження. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний.

Зазначається, що вже розпочала роботу спеціально створена комісія, яка з’ясовує причини інциденту.

Нагадаємо, 12 квітня під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 загинув 26-річний український пілот Павло Іванов.