ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2448
Час на прочитання
1 хв

Під час виконання бойового завдання на F-16 загинув 26-річний пілот: деталі

У Повітряних силах не уточнили, де саме сталась трагедія.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
F-16.

F-16. / © Lockheed Martin

У суботу, 12 квітня, під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

“Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів...”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія, яка вже розпочала свою роботу.

“Пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах. Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них”, - наголосили військові.

Нагадаємо, в березні РФ заявила, що "збила" F-16 на Сумщині за допомогою Су-35С та ЗРК С-400.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
2448
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie