Під час виконання бойового завдання на F-16 загинув 26-річний пілот: деталі

F-16. / © Lockheed Martin

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У суботу, 12 квітня, під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

“Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів...”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що всі обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія, яка вже розпочала свою роботу.

“Пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах. Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них”, - наголосили військові.

Нагадаємо, в березні РФ заявила, що "збила" F-16 на Сумщині за допомогою Су-35С та ЗРК С-400.

Дата публікації 16:13, 25.02.25 Кількість переглядів 67 Європа йде ва-банк: французькі винищувачі з ядерною зброєю під боком Росії