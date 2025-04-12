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- Війна
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Під час виконання бойового завдання на F-16 загинув 26-річний пілот: деталі
У Повітряних силах не уточнили, де саме сталась трагедія.
У суботу, 12 квітня, під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
“Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів...”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія, яка вже розпочала свою роботу.
“Пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах. Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них”, - наголосили військові.
Нагадаємо, в березні РФ заявила, що "збила" F-16 на Сумщині за допомогою Су-35С та ЗРК С-400.