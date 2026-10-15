Російський дрон увійшов у повітряний простір Румунії: що відомо

Винищувачі F-16 у Румунії / © Associated Press

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У ніч проти 15 жовтня Румунія двічі піднімала винищувачі через повітряні цілі поблизу острова Зміїний і зафіксувала дрон у своєму повітряному просторі. Жителів частини повіту Тулча попередили про небезпеку через систему RO-Alert.

Про це повідомило Міноборони Румунії.

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Дрон над Чорним морем: які винищувачі підняла Румунія

Румунські радіолокаційні системи виявили групу повітряних цілей поблизу острова Зміїний. Для перевірки ситуації з 57-ї авіабази Міхай Когелнічану підняли два іспанські винищувачі F-18, які беруть участь у місії посиленого повітряного патрулювання НАТО.

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«Система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила групу повітряних цілей поблизу острова Зміїний», — повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

О 01:34 дрон приблизно на хвилину увійшов у повітряний простір Румунії над її територіальними водами на південний схід від Сулини, після чого зник із радарів.

«Згодом, після повідомлення про інші повітряні цілі приблизно за 77 км на схід від острова Зміїний, були підняті в повітря два румунські винищувачі F-16 Повітряних сил з 86-ї авіабази у Фетешті», — сказав речник Міноборони Румунії.

RO-Alert у Румунії: коли скасували повітряну тривогу

Національний військовий командний центр Румунії повідомив про ситуацію Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій. У північній і східній частинах повіту Тулча запровадили заходи оповіщення населення.

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О 04:57 місцевим жителям надіслали повідомлення через систему RO-Alert. За даними Міністерства оборони Румунії, інших випадків проникнення в національний повітряний простір не зафіксували.

Повітряну тривогу скасували о 05:46.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дві країни НАТО екстрено підняли винищувачі в повітря через загрозу з боку Росії. Тоді йшлося про посилення повітряної безпеки на тлі зростання активності російських дронів і ракет поблизу кордонів альянсу.

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