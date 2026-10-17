Британські військові готуються до можливої місії в Україні: що відпрацьовуватимуть у Польщі

Британські військові

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Сотні британських військових наступного місяця вирушать до Польщі, щоб взяти участь у навчаннях із підготовки до потенційної післявоєнної місії в Україні.

Як пише The Times, у маневрах також братимуть участь військові з Франції, Німеччини та Польщі. Загалом до навчань планують залучити щонайменше 1,5 тисячі військовослужбовців.

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Під час навчань союзники відпрацьовуватимуть перекидання військ і логістичне забезпечення. Сценарій передбачає ситуацію, за якої після досягнення припинення вогню європейські сили можуть бути розгорнуті в Україні як елемент стримування Росії.

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За даними видання, відповідні плани пов'язані з домовленостями так званої коаліції охочих. Ідея полягає в тому, щоб заздалегідь перевірити, наскільки швидко європейські країни зможуть організувати переміщення персоналу, техніки та необхідних запасів.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що навчання мають підготувати союзників до підтримки військової підготовки та післявоєнного відновлення України.

Водночас ідеться саме про підготовку до можливого сценарію після припинення вогню, а не про оголошення рішення щодо відправлення британських військ до України зараз.

Нагадаємо, що раніше Британія попередила США про наслідки поступок Росії: чим це загрожує світу

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