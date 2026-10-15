Українцям у Великій Британії не даватимуть права на постійне проживання: заява

Українські біженці у Британії / © Unsplash

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Британська політика щодо мігрантів та біженців потребує фундаментальних змін, однак вона не торкнеться громадян України. Адже українські біженці і так наразі не мають права на постійне проживання в країні. Про це заявили у партії Reform UK, окресливши ключові аспекти нової міграційної стратегії.

Зокрема, таку заяву зробив британський підприємець, мільйонер і політик, який є помітною фігурою в правопопулістській партії Reform UK, Зія Юсуф.

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Українським біженцям у Британії не даватимуть права на постійне проживання: заява

За його словами, українці, які знайшли прихисток у Великій Британії, можуть не хвилюватися за свій статус, але і претендувати на довготривале постійне проживання також не буде змоги.

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«Щоб уникнути непорозумінь: українських біженців, які прибувають сюди, це жодним чином не торкнеться. На прохання українського уряду, для українських біженців не передбачено механізму отримання права на постійне проживання у Великій Британії», — каже Зія Юсуф.

У партії наголошують, що саме тимчасовість захисту є основоположним принципом їхнього підходу до притулку. Програма передбачає не лише нові правила, а й ревізію рішень, ухвалених попередніми урядами лейбористів та консерваторів за останні п’ять років. Якщо країну походження прохача визнають безпечною, його попросять повернутися додому.

Спікер підкреслив, що право оцінювати безпечність інших держав має належати виключно британському уряду:

«До речі, визначати, які саме країни є безпечними, буду виключно я — як міністр внутрішніх справ (Зія Юсуф є тіньовим міністром внутрішніх справ — речником партії з питань внутрішніх справ, ред.). Ми більше не будемо залежати від іноземних судів і дозволяти їм тримати нас у „залізній хватці“».

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Українські біженці у Британії: які права перебування мають

Уряд Великої Британії офіційно задекларував, що термін перебування українців на тимчасовому захисті країни та за спеціальними гуманітарними програмами не зараховуватиметься до терміну, необхідного для отримання права на постійне проживання.

Тобто, ті українці, які мають тимчасовий захист чи підпадають під одну з програм захисту — Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme — не зможуть після 5–10 років проживання в Британії отримати посвідки.

Офіційна позиція британського уряду базується на тому, що ці візи є тимчасовими.

Щоб отримати право на постійне проживання, потрібно перейти з гуманітарних програм на стандартні імміграційні візи Великої Британії. Це можуть бути: робоча віза, сімейна віза чи студентська віза.

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Проблема з мігрантами у Великій Британії: останні новини

Нагадаємо, у Великій Британії викрили масштабну злочинну схему, за якою мігранти видають себе за геїв або лесбійок задля отримання притулку. У країні діє спрощена процедура надання захисту особам, яким загрожують переслідування через орієнтацію на батьківщині. На кінець 2024 року в Британії вже налічувалося близько 12 мільйонів мігрантів та біженців, і чинне законодавство стало «лазівкою» для нелегалів.

Згідно з розслідуванням BBC під прикриттям, тіньові юридичні фірми беруть у середньому 7000 фунтів стерлінгів за створення сфабрикованої історії та фейкових доказів. Найчастіше до цієї послуги вдаються громадяни Пакистану та Бангладешу, чиї студентські, робітничі або туристичні візи закінчилися.

Юристи апелюють до відсутності реальних перевірок орієнтації, крім усної співбесіди, та обіцяють оскаржувати відмови, а після легалізації дозволяють вивозити родини.

Уряд Британії та лейбористи відреагували на резонансне розслідування та закликали вжити жорстких заходів проти таких юристів, заборонити нелегалам просити про притулок, а також припинити видачу студентських віз громадянам Пакистану. У МВС наголосили, що зловмисникам загрожують відповідальність і депортація.

Країна нині перебуває у стані масштабної міграційної кризи: за 2025 рік через Ла-Манш прибула рекордна кількість нелегалів — понад 30 тисяч осіб, а 48% британців називають це гострою проблемою.

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