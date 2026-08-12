Трамп знайшов нову зброю проти мігрантів: ICE отримає рукавички з електрошоком

Трамп знайшов нову зброю проти мігрантів / © Associated Press

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Імміграційна та митна служба США (ICE) має намір витратити до 20 млн доларів на закупівлю тисяч рукавичок з функцією ураження електричним струмом. Відомство розраховує отримати спецзасоби для своїх офіцерів та агентів уже до березня 2027 року. Такі рукавички збираються використовувати для боротьби з мігрантами.

Про це пише The Guardian.

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Імміграційна та митна служба США замовляє спецрукавиці з електрошоком для боротьби з мігрантами

Повідомлення Міністерства внутрішньої безпеки США, опубліковане в понеділок, свідчить про наміри США забезпечити силовиків рукавичками з електрошоком.

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Пристрій, що має назву, GLOVE (Generated Low Output Voltage Emitter) випускає компанія Compliant Technologies LLC з міста Лексінгтон, штат Кентуккі. За словами виробника, дискомфорт від дії електричного струму змушує людей, проти яких використовують такі рукавички, підкоритися менш ніж за три секунди й не залишає опіків, слідів чи шрамів.

Компанія позиціонує свою розробку як гуманне рішення, яке не привертає зайвої уваги та сприяє деескалації багатьох ситуацій, з якими стикаються військові та правоохоронці. Раніше такі рукавички вже використовували в американських в’язницях.

У Compliant Technologies пояснюють: пристрій працює як звичайні патрульні рукавички, доки офіцер не натисне перемикач. Щоб спричинити больовий електричний вплив, рукавичка має торкатися шкіри людини.

«Це відчувається миттєво й гостро і відвертає увагу. Я порівнюю це з укусом бджоли. Якщо особа чинить будь-який опір правоохоронцю, це, безумовно, ефективний засіб», — зазначив президент Інституту із запобігання смертності під вартою Джон Пітерс.

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Правозахисники сприйняли такі плани із серйозним занепокоєнням. Вони наголошують, що співробітників ICE й так регулярно критикують за надмірне застосування сили на тлі відсутності належного нагляду та підзвітності під час реалізації жорсткої імміграційної політики Дональда Трампа.

Заступниця директора проєкту з питань поліцейської діяльності в Американській спілці захисту громадянських свобод Дженн Ролнік Борчетта висловила сумнів щодо доцільності використання таких рукавиць у цивільному міграційному контролі:

«Протягом останнього року ICE демонструвало країні, що надто поспішає застосовувати силу. Тепер вони зможуть завдавати ударів струмом одним легким натисканням кнопки — так, що цього, можливо, ніхто й не помітить. Впровадження рукавичок, за допомогою яких так легко завдати жахливого болю під час зіткнень, — це шлях до заподіяння шкоди людям».

Джон Пітерс припускає, що замовлення від ICE стане найбільшою закупівлею продукції компанії за весь час її існування. На його думку, офіцери служби застосовуватимуть рукавички для виведення людей, які чинять опір, з автомобілів і будинків, а також під час конвоювання до центрів тимчасового тримання та вивезення з них.

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Сам виробник застерігає: пристрій не слід використовувати як покарання, а також проти людей, які демонструють лише «словесну непокору чи агресивність». Крім того, електрошок не можна застосовувати до вразливих груп населення — дітей, вагітних жінок, людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Засновник і генеральний директор Compliant Technologies Джефф Ніклаус повідомив, що не може коментувати це питання.

Боротьба Трампа з мігрантами: останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір «назавжди призупинити» міграцію з усіх «країн третього світу», скасувати мільйони дозволів на в’їзд, виданих за часів Джо Байдена, позбавити негромадян федеральних пільг та розпочати масову депортацію «незаконних людей, які заважають».

Єдиним рішенням для виправлення ситуації він назвав «зворотну міграцію», окремо пригрозивши у привітанні до Дня подяки тим, хто «руйнує все, за що виступає Америка».

Ці заяви пролунали на тлі осінньої стрілянини біля Білого дому, вчиненої громадянином Афганістану, який потрапив до країни за програмою переселення. Унаслідок нападу загинула військовослужбовиця Нацгвардії, після чого імміграційна служба США за дорученням Трампа оголосила про всебічну перевірку грін-карт вихідців з Афганістану та ще 18 «проблемних країн», зокрема, Ірану, Лівії, Сомалі, Ємену, Куби та Венесуели.

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