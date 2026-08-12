У смугастій сукні та смарагдах матері-королеви: принцеса Амалія на галазаході

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

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Чемпіонат світу FEI – це глобальний кінний захід, де розігруються світові титули у виїздці, триборстві, драйвінгу, пара-виїздці, конкурі та вольтижуванні, що проходить у Allianz Park.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Спадкоємиця нідерландського престолу з'явилася на заході у біло-зеленому смугастому сарафані на бретельках від Nina Blancun, підібравши до вбрання замшеві смарагдові туфлі та сережки-висячки із смарагдовим камінням з ювелірної скриньки її матері – королеви Максими.

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Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Також образ принцеса доповнила лаконічним смарагдовим клатчем. Волосся Амалія зібрала частково шпилькою ззаду і зробила дуже виразний макіяж. Приїхала на захід принцеса Оранська в золотій кареті.

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Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Вдень принцеса відвідала відкриття Чемпіонату світу FEI 2026 року в Ахені, де сяяла у невимушеному образі.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

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