Найкращі сторожові собаки для дому: шість порід, які стануть надійними охоронцями

Ротвейлер / © pixabay.com

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Сторожовий собака може не лише попередити господарів про появу незнайомців, а й стати додатковим захистом приватного будинку. Однак далеко не кожна порода підходить для такої ролі: важливими є захисний інстинкт, здатність до навчання, пильність і відповідна поведінка в небезпечній ситуації.

Про це повідомило видання BudaPestkornyeke.

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Серед порід, які вважають ефективними охоронцями, називають німецьку вівчарку, куваса, комондора, ротвейлера, добермана та кане-корсо.

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Німецька вівчарка

Німецькі вівчарки давно зарекомендували себе як робочі собаки. Вони мають високий інтелект, добре піддаються дресируванню та швидко засвоюють команди. За належного виховання такий собака здатний відрізняти звичайні повсякденні ситуації від потенційної загрози.

Кувас

Угорський кувас протягом століть використовувався для охорони території. Представники цієї породи самостійні та мають виражений захисний інстинкт. Вони пильно стежать за своєю територією і готові захищати родину.

Комондор

Ще один охоронець — комондор, якого легко впізнати за довгою шерстю, що утворює характерні пасма. Ці собаки особливо пильні вночі та рішуче реагують на появу сторонніх на території.

Ротвейлер

Міцна статура та фізична сила роблять ротвейлера серйозним охоронцем. Водночас у родині представники породи можуть бути відданими та ласкавими. До незнайомих людей вони ставляться насторожено й у разі загрози демонструють захисну поведінку.

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Доберман

Добермани вирізняються швидкою реакцією, витривалістю та відданістю господареві. Вони уважно контролюють територію та здатні оперативно реагувати на потенційну небезпеку.

Кане-корсо

Італійський кане-корсо також підходить для охорони приватного будинку. Це великий і фізично сильний собака, якого цінують за врівноваженість та виражені охоронні якості.

Водночас навіть ці породи не стануть надійними захисниками без правильного виховання. Таким собакам необхідні регулярне дресирування та соціалізація. Інакше тварина може стресованим або стати складною для контролю.

Окрему увагу слід приділити безпеці території. Власникам рекомендують подбати про достатньо високу та міцну огорожу, щоб собака не міг самостійно залишити подвір’я. На паркані також варто розмістити попередження про наявність собаки.

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Нагадаємо, раніше нові дослідження за допомогою МРТ довели, що мозок собак має унікальні нейронні механізми для розпізнавання наших емоцій.

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