Проросійський прем’єр Грузії здивував гучною заявою та висунув Москві жорсткі вимоги

Прапор Грузії / © inotv.rt.com

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Проросійський прем’єр-міністр Грузії, лідер партії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе здивував заявою. Він заявив, що дипломатичні відносини із РФ не можуть бути відновлені через окупацію Кремлем грузинських територій, та поставив Кремлю умови.

Про це грузинський міністр сказав державному мовнику під час заходів, присвячених так званій «Серпневій війні» — п’ятиденній військовій агресії Росії у серпні 2008 року.

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Він звинуватив РФ в агресії та окупації 20% території Грузії.

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«Єдина держава та єдина сторона, яка здійснила окупацію територій Грузії, — це, звісно, Російська Федерація. Це дуже сухий факт», — заявив грузинський прем’єр.

Кобахідзе звернувся до Росії та закликав її до скасування визнання незалежності окупованих Абхазії та Південної Осетії.

«Доки так зване визнання не стане доконаним фактом з боку Російської Федерації, дипломатичні відносини, звичайно, не можуть бути відновлені. Наша мета щодо Російської Федерації — мирне врегулювання конфлікту. Це наша політична заява, і ми сподіваємося, що після політичних змін все це стане можливим», — наголосив він.

Прем’єр Грузії підкреслив, що мирне врегулювання конфлікту є одним із пріоритетів зовнішньої політики країни.

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Також такі вимоги висунуло МЗС Грузії, яке вперше за правління «Грузинської мрії» назвало війну війною, а не окупацією.

«Минуло 18 років з того часу, як Росія розпочала повномасштабну військову агресію проти Грузії. У серпні 2008 року Росія, ігноруючи основні норми та принципи міжнародного права, незаконно окупувала невід’ємні частини території Грузії — регіони Абхазії та Цхінвалі, та визнала їх так званими незалежними державами», — зазначали в заяві дипломатичного відомства.

Там додали, що Росія і зараз розширює свій незаконний контроль над окупованими регіонами. Там фіксують етнічну дискримінацію грузинів, ізолювання населення захоплених земель, погіршення ситуації в галузі безпеки та гуманітарної обстановки на місцях.

Нагадаємо, спікер парламенту Грузії порівняв себе з президентом США Дональдом Трампом і звинуватив Володимира Зеленського. А все через те, що президент України запровадив санкції проти членів уряду та відкликав посла з цієї країни.

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