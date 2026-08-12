«Бандеролей» може стати значно більше: у ГУР назвали темпи виробництва

Російська ракета «Бандероль» / © скриншот з відео

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Росія здатна виготовляти до 80 ракет S8000 «Бандероль» на місяць, що дозволяє їй масштабувати застосування цього озброєння проти України.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило «Мілітарному» у відповідь на запит.

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Ракету «Бандероль» розробило та виробляє російське АТ «Кронштадт». Її максимальна швидкість становить 620–650 км/год, а крейсерська — 520–560 км/год.

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Боєприпас оснащений осколково-фугасною бойовою частиною ОФБЧ-150 загальною масою 114,3 кг, з яких 49,5 кг припадає на вибухову речовину.

Загроза для півдня України

Дальність «Бандеролі» становить близько 500 км. Через це Росія, зокрема, запускає такі ракети з тимчасово окупованого Криму по Одесі.

За даними розвідки, для підтримання темпів виробництва російські підприємства працюють у три зміни.

При цьому у виробництві ракет Росія продовжує використовувати компоненти західного походження. Вони потрапляють до країни через посередників, серед яких є компанії, пов’язані з російськими олігархами та підприємствами оборонно-промислового комплексу.

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Таким чином, попри санкційні обмеження та залежність від імпортних деталей, російський ВПК зберігає можливість нарощувати виробництво «Бандеролей» — до кількох десятків ракет щомісяця.

Росія вже активно застосовує «Бандеролі» проти України

Російські війська вже використовують S8000 «Бандероль» для ударів по Україні. Зокрема, на початку серпня про масоване застосування таких цілей повідомляв голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, «Бандероль» поєднує характеристики крилатої ракети та реактивного безпілотника й може розвивати швидкість до 650 км/год, що ускладнює її перехоплення засобами ППО.

«Було багато "Бандеролей" — це гібрид крилатої ракети й дрона. Швидкість польоту — до 650 км/год. Їх важко збивати», — зазначав Чаус.

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Додатковою загрозою може стати поява наземних пускових установок для цих ракет. Раніше Defense Express повідомляв про кадри з такою системою, яку Росія, ймовірно, демонструвала ще у вересні 2025 року.

Наразі підтверджених даних про бойове застосування наземної версії немає. До цього єдиним підтвердженим носієм «Бандеролі» залишався ударно-розвідувальний безпілотник «Оріон». Якщо наземну пускову доведуть до серійного застосування, це може розширити можливості Росії для запусків таких ракет по Україні.

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