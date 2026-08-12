«Бандеролей» может стать значительно больше: в ГУР назвали темпы производства

Российская ракета «Бандероль» / © скриншот с видео

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Россия способна производить до 80 ракет S8000 «Бандероль» в месяц, что позволяет ей масштабировать применение этого вооружения против Украины.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны сообщило «Милитарному» в ответ на запрос.

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Ракету «Бандероль» разработало и производит российское АО Кронштадт. Ее максимальная скорость составляет 620-650 км/ч, а крейсерская - 520-560 км/ч.

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Боеприпас оснащен осколочно-фугасной боевой частью ОФБЧ-150 общей массой 114,3 кг, из которых 49,5 кг приходится на взрывчатое вещество.

Угроза для юга Украины

Дальность "Бандероли" составляет около 500 км. Поэтому Россия, в частности, запускает такие ракеты из временно оккупированного Крыма по Одессе.

По данным разведки, для поддержки темпов производства российские предприятия работают в три смены.

При этом в производстве ракет Россия продолжает использовать компоненты западного происхождения. Они попадают в страну через посредников, среди которых компании, связанные с российскими олигархами и предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

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Таким образом, несмотря на санкционные ограничения и зависимость от импортных деталей, российский ВПК сохраняет возможность наращивать производство «Бандеролей».

Россия уже активно применяет «Бандероли» против Украины

Российские войска уже используют S8000 «Бандероль» для ударов по Украине. В частности, в начале августа о массированном применении таких целей сообщал председатель Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

По его словам, «Бандероль» сочетает характеристики крылатой ракеты и реактивного беспилотника и может развивать скорость до 650 км/ч, что затрудняет ее перехват средствами ПВО.

«Было много Бандеролей — это гибрид крылатой ракеты и дрона. Скорость полета – до 650 км/ч. Их тяжело сбивать», — отмечал Чаус.

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Дополнительной угрозой может стать появление наземных пусковых установок для этих ракет. Ранее Defense Express сообщал о кадрах с такой системой, какую Россия, вероятно, демонстрировала еще в сентябре 2025 года.

Подтвержденных данных о боевом применении наземной версии нет. До этого единственным подтвержденным носителем «Бандероли» оставался ударно-разведывательный беспилотник "Орион". Если наземная пусковая система будет доведена до серийного применения, это может расширить возможности России для запусков таких ракет по Украине.

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