Более 41% украинцев оказались за пределом бедности: сколько из них вынуждены голодать

Сколько украинцев оказались за чертой бедности / © Freepik

Реклама

Более 41% украинцев в прошлом году оказались за чертой бедности, а пропасть между богатыми и бедными существенно углубилась. Больше всего пострадали малообеспеченные домохозяйства, реальные доходы которых сократились на треть.

Такие данные привели во Всемирном банке.

Реклама

Более 41% украинцев оказались за чертой бедности

По обновленной модельной оценке Всемирного банка, в 2025 году уровень бедности в стране достиг 41,6%, в то время как в 2024-м он составил 37%. Для сравнения: аналитики отмечают, что этот показатель фактически удвоился по отношению к довоенному 2021 году. То есть за время полномасштабной войны количество бедных людей в Украине удвоилось.

Реклама

Существенное увеличение количества бедных украинцев связано с тем, что в начале 2026 года Всемирный банк пересмотрел методику расчетов.

Международные эксперты относили к бедным те домохозяйства, где доход на одного взрослого оказался ниже фактического прожиточного минимума — 8312 грн в 2025 году, а не официального показателя из госбюджета — 2920 грн.

Параллельно с обеднением населения стремительно возросло имущественное неравенство. Коэффициент Джини, отражающий равномерность распределения доходов, в котором 0 — полное равенство, по результатам 2025 года поднялся до 0,50 против 0,44 в 2024-м и 0,41 — в 2023-м.

Самый сильный удар понесли наиболее бедные слои населения, чьи реальные доходы сократились на более 30%. Во Всемирном банке это также связывают с падением реальных пенсий, от которых критически зависимы малообеспеченные семьи.

Реклама

При этом в самой богатой категории населения реальные доходы от труда на одного взрослого выросли более чем на 10%.

Ценовое давление, режим экономии и голод

Главным фактором ухудшения финансового состояния стало подорожание базовой корзины продуктов. С 2020 года жилищно-коммунальные услуги выросли в цене на 50-70%, а продукты — на 70-80%. В некоторых регионах Украины стоимость продуктов выросла на 90% за последние 5 лет.

В конце 2025 года около 70% семей оценивали свое материальное положение как хуже, чем до полномасштабной войны. Чтобы перекрыть базовые нужды, 17% семей вынуждены были одалживать деньги, 6% продавали имущество, и только каждое пятое домохозяйство смогло делать хоть какие-то сбережения за последний месяц.

Затруднения сказались и на ежедневном рационе: 35,4% украинских семей вынуждены были ограничить свой набор продуктов. В пострадавших от боевых действий регионах эта доля составила 43,5%.

Реклама

В конце 2025 года 35,4% респондентов заявили, что вынуждены потреблять всего несколько видов продуктов, а почти 23,5% сообщили о невозможности питаться здорово и питательно. Кроме того, около 23% опрошенных регулярно переживали тревогу из-за страха, что им не хватит еды для существования.

Значительно возросла доля граждан, которые сталкиваются с физическим дефицитом продуктов и острым голодом. Более 18% респондентов вынуждены были уменьшать размер порций, а у 15% домохозяйств полностью заканчивались запасы еды.

Показатели критического уровня голода также выросли: в конце 2025 года 10,5% опрошенных были вынуждены пропускать приемы пищи, 7,5% — чувствовали голод, но не имели возможности поесть, а около 5% респондентов сообщали о проведении целых дней без еды.

Зона наибольшего риска

Самыми уязвимыми оказались семьи с детьми, ветераны и люди с инвалидностью. В частности, 30% семей с детьми до шести лет попали в 20% наиболее бедного населения. Среди домохозяйств без детей и пожилых людей этот показатель составляет 12%.

Отдельным барьером остается трудоустройство ветеранов и лиц с инвалидностью. Также во Всемирном банке обратили внимание на высокий процент теневой экономики. Почти 20% работающих в Украине делают это неофициально. Причем среди самых бедных граждан этот показатель достигает 21% против 8% самых обеспеченных.

Дополнительное давление на бюджеты оказали инфраструктурные проблемы. В конце года 18% семей сообщили о повреждении имущества, в прифронтовых зонах — до 50% семей. 27% украинцев столкнулись с аварийными отключениями воды, а средняя доступность электроэнергии упала до 18 часов в сутки.

Сколько украинцев живут за чертой бедности

Напомним, по прошлогодним подсчетам Всемирного банка, в Украине за чертой бедности жили около 8,8 миллиона человек. Замминистра соцполитики Дария Марчак тогда признала, что программа поддержки малообеспеченных охватывает малое количество людей и не соответствует масштабам проблемы, а законодательно установленный прожиточный минимум должен быть по меньшей мере вдвое выше.

В правительстве отмечают, что преодоление бедности требует не только денежных выплат, но и комплексной политики, включающей возвращение людей на рынок труда, переобучение или переезд в громады с лучшими условиями для трудоустройства.

По оценке ОЭСР высокий уровень бедности и безработицы связан с войной, дефицитом ресурсов и внутренним перемещением, а восстановление страны в перспективе будет опираться на частный сектор.

Новости партнеров