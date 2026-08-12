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- Шоу-бизнес
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В блестящем платье с открытой спиной и на шпильках: Тина Кароль анонсировала концерт в Киеве
Певица опубликовала серию красивых фотографий и напомнила поклонникам о всеукраинском и европейском турах.
Тина Кароль поделилась в Instagram фотографиями своего нового эффектного образа.
Для импровизированной фотосессии артистка выбрала черное вечернее платье макси, украшенное мерцающим декором.
Облегающий силуэт наряда подчеркнул ее стройную фигуру, а высокий вырез придал образу сдержанную элегантность. Главным акцентом платья стала открытая спина, которая добавила наряду пикантности.
Тина дополнила свой образ черными босоножками на высоких шпильках. У нее была прическа с красивыми локонами и макияж с акцентом на глазах.
В своем посте Кароль анонсировала всеукраинский и европейский туры «Любовь. Слезы. Манифест», а также концерт, который состоится 19 сентября в киевском Дворце спорта.
Напомним, Тина Кароль в черном мини-платье с пикантными вырезами представила клип на песню о любви «Хороший».