В блестящем платье с открытой спиной и на шпильках: Тина Кароль анонсировала концерт в Киеве

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

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Тина Кароль поделилась в Instagram фотографиями своего нового эффектного образа.

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Для импровизированной фотосессии артистка выбрала черное вечернее платье макси, украшенное мерцающим декором.

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Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Облегающий силуэт наряда подчеркнул ее стройную фигуру, а высокий вырез придал образу сдержанную элегантность. Главным акцентом платья стала открытая спина, которая добавила наряду пикантности.

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Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Тина дополнила свой образ черными босоножками на высоких шпильках. У нее была прическа с красивыми локонами и макияж с акцентом на глазах.

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

В своем посте Кароль анонсировала всеукраинский и европейский туры «Любовь. Слезы. Манифест», а также концерт, который состоится 19 сентября в киевском Дворце спорта.

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Напомним, Тина Кароль в черном мини-платье с пикантными вырезами представила клип на песню о любви «Хороший».

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