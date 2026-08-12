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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
1 хв

У блискучій сукні з оголеною спиною і на шпильках: Тіна Кароль анонсувала концерт у Києві

Співачка виклала серію гарних світлин і нагадала шанувальникам про всеукраїнський та європейський тури.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Тіна Кароль

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль поділилася в Instagram знімками свого нового ефектного образу.

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Для імпровізованого фотосету артистка обрала чорну вечірню сукню максі, прикрашену мерехтливим декором.

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Обтислий силует вбрання підкреслив її струнку фігуру, а висока горловина додала образу стриманої елегантності. Головним акцентом сукні стала відкрита спина, яка додала аутфіту пікантності.

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Лук Тіна доповнила чорними босоніжками на високих шпильках. У неї була зачіска з гарними локонами і макіяж з акцентом на очах.

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

У дописі Кароль анонсувала всеукраїнський і європейський тури «Кохання. Сльози. Маніфест», а також концерт, що відбудеться 19 вересня у київському Палаці спорту.

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Нагадаємо, Тіна Кароль у чорній мінісукні з пікантними вирізами презентувала кліп на пісню про кохання «Хороший».

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