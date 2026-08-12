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- Шоу-бізнес
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У блискучій сукні з оголеною спиною і на шпильках: Тіна Кароль анонсувала концерт у Києві
Співачка виклала серію гарних світлин і нагадала шанувальникам про всеукраїнський та європейський тури.
Тіна Кароль поділилася в Instagram знімками свого нового ефектного образу.
Для імпровізованого фотосету артистка обрала чорну вечірню сукню максі, прикрашену мерехтливим декором.
Обтислий силует вбрання підкреслив її струнку фігуру, а висока горловина додала образу стриманої елегантності. Головним акцентом сукні стала відкрита спина, яка додала аутфіту пікантності.
Лук Тіна доповнила чорними босоніжками на високих шпильках. У неї була зачіска з гарними локонами і макіяж з акцентом на очах.
У дописі Кароль анонсувала всеукраїнський і європейський тури «Кохання. Сльози. Маніфест», а також концерт, що відбудеться 19 вересня у київському Палаці спорту.
Нагадаємо, Тіна Кароль у чорній мінісукні з пікантними вирізами презентувала кліп на пісню про кохання «Хороший».