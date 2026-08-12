Газована вода допомагає худнути: правда чи міф

Газована вода допомагає худнути / © Credits

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Мінеральна вода давно припинила бути просто альтернативою солодкій газованій воді. Сьогодні її п’ють замість коли, додають у безалкогольні коктейлі, беруть із собою в офіс і використовують як маленький щоденний ритуал.

І ось тут з’явилася цікава новина — дослідження, опубліковане в BMJ Nutrition Prevention & Health, припустило, що вуглекислий газ (CO₂) у газованій воді потенційно може впливати на процеси, пов’язані з метаболізмом глюкози. Про це розповіло видання Women`s Health.

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Звучить майже як мрія: нуль калорій, приємні бульбашки та ще один маленький бонус для фігури. Проте є важливе «але», бо самі автори дослідження наголошують, що ефект настільки невеликий, що газовану воду не можна вважати самостійним способом схуднення.

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Що виявили дослідники

В основі роботи — спостереження, пов’язані з попередніми дослідженнями процесів гемодіалізу. Під час процедури у кров потрапляє CO₂ — приблизно так само, як вуглекислий газ потрапляє в організм під час вживання газованої води.

Дослідники припустили, що CO₂ може впливати на засвоєння глюкози еритроцитами та процеси її метаболізму. Теоретично це може мати певний зв’язок із витрачанням енергії та контролем ваги. Проте важливо правильно зрозуміти висновок. Дослідження не доводить, що кілька склянок газованої води призведуть до помітної втрати ваги.

Автор роботи підкреслює, що газована вода має розглядатися лише як потенційна невеличка частина здорового способу життя, а не як окремий інструмент для схуднення. Тобто пляшка мінералки не скасує ні збалансованого харчування, ні фізичної активності.

Відчуття ситості

Тут вплив газованої води може бути цікавіший. Бульбашки CO₂ збільшують об’єм рідини у шлунку, а це потенційно може створювати відчуття наповненості. Для деяких людей це допомагає на певний час приглушити голод або бажання щось перекусити.

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Це може бути особливо актуально під час дефіциту калорій, коли людина намагається контролювати харчування. Але є нюанс, йдеться саме про звичайну газовану воду, а не про солодкі газовані напої. Якщо у пляшці є цукор, сиропи чи велика кількість калорійних додавань, потенційна користь від бульбашок швидко втрачає сенс.

Схуднення на газованій воді

Не варто на це розраховувати. Фахівці зазначають, що потенційний вплив CO₂ на метаболізм настільки невеликий, що сам по собі навряд чи дасть відчутний результат на вагах.

Якщо ви обираєте газовану воду замість солодкої коли, лимонаду чи іншого калорійного напою, це вже зовсім інша історія. Ви зменшуєте споживання цукру та калорій, а отже, робите корисну заміну у межах загального раціону. Тому головний бонус газованої води для тих, хто хоче контролювати вагу, може бути набагато прозаїчнішим, вона допомагає пити більше рідини без зайвих калорій. І тут не має великого значення, любите ви воду з бульбашками чи звичайну.

Шкода від газованої води

Для більшості людей помірне вживання звичайної газованої води не є проблемою. Проте є один побічний ефект, знайомий практично кожному поціновувачу бульбашок — здуття живота та газоутворення. Вуглекислий газ може створювати відчуття переповненості чи дискомфорту. Якщо після кількох склянок ви відчуваєте, що живіт буквально «надувся», газована вода, ймовірно, просто не ваш варіант. І це абсолютно нормально.

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Якщо ваша мета — максимально простий і здоровий варіант газованої води, варто звертати увагу на її склад. Найкращий вибір — газована вода без доданого цукру, штучних підсолоджувачів та великої кількості інших додавань.

Якщо хочеться смаку, хорошим варіантом може бути вода з невеликою кількістю справжнього фруктового соку. Але не плутайте «газовану воду зі смаком» із солодкою газованою водою.

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