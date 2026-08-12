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Інфанта Єлена прикрасила лаконічний білий жакет величезною квіткою, здивувавши образом
Іспанська інфанта Єлена, яка обожнює коней та все, що з ними пов'язано, відвідала чемпіонат у Німеччині.
Сестра короля Філіпа VI була присутня на галазаході під час відкриття Чемпіонату світу FEI 2026 року в німецькому місті в Ахені. Це глобальний кінний захід, де розігруються світові титули у виїздці, триборстві, драйвінгу, пара-виїздці, конкурі та вольтижуванні.
Іспанська інфанта з'явилася на заході в синьому топі, який поєднувала з подовженим білим блейзером і широкими строкатими штанями, на голові у неї був капелюх з коричневою стрічкою, в руках синій шкіряний клатч, а на грудях величезна червона квітка.
Інфанта Єлена доповнила свій образ кількома підвісками на шиї, сережками з лаконічними синім камінням, світлим манікюром та золотими браслетами на обох зап'ястях.
Цього ж дня на заході також були присутні королева Данії Мері, принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія та племінниця короля Чарльза – Зара Тіндалл. Усі вони продемонстрували ефектні образи.