Інфанта Єлена прикрасила лаконічний білий жакет величезною квіткою, здивувавши образом

Інфанта Єлена / © Getty Images

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Сестра короля Філіпа VI була присутня на галазаході під час відкриття Чемпіонату світу FEI 2026 року в німецькому місті в Ахені. Це глобальний кінний захід, де розігруються світові титули у виїздці, триборстві, драйвінгу, пара-виїздці, конкурі та вольтижуванні.

Іспанська інфанта з'явилася на заході в синьому топі, який поєднувала з подовженим білим блейзером і широкими строкатими штанями, на голові у неї був капелюх з коричневою стрічкою, в руках синій шкіряний клатч, а на грудях величезна червона квітка.

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Інфанта Олена / © Getty Images

Інфанта Єлена доповнила свій образ кількома підвісками на шиї, сережками з лаконічними синім камінням, світлим манікюром та золотими браслетами на обох зап'ястях.

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Королева Мері / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Цього ж дня на заході також були присутні королева Данії Мері, принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія та племінниця короля Чарльза – Зара Тіндалл. Усі вони продемонстрували ефектні образи.

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