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Донька принцеси Анни приїхала на захід в елегантному комбінезоні та окулярах від сонця
Племінниця короля Чарльза відвідала галазахід під час відкриття Чемпіонату світу FEI 2026 року в Ахені, що у Німеччині.
Це глобальний кінний захід, де розігруються світові титули у виїздці, триборстві, драйвінгу, пара-виїздці, конкурі та вольтижуванні.
Зара Тіндалл, яка і сама є професійною наїзницею, відвідала церемонію відкриття чемпіонату світу з кінного спорту та проїхала у кареті на церемонії відкриття цього глобального кінноспортивного заходу в Allianz Park.
Зара була одягнена в чорний стильний комбінезон від бренду Frame і на обличчі вона мала сонцезахисні окуляри Finlay & Co. кольору шампанського. Коротке біляве волосся Тіндал розпустила і зробила макіяж.
Племінниця короля Чарльза була не єдиною представницею королівської сім'ї, яка була присутня на церемонії у вівторок: королева Данії Мері, а також спадкова принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія були присутні на церемонії відкриття.
Серед інших членів королівської сім'ї, які були присутні на заході, були інфанта Єлена, герцогиня Луго та сестра короля Іспанії ФіліпаVI та Її Королівська Високість принцеса Бенедикта Данська.