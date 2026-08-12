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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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72
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1 хв

Донька принцеси Анни приїхала на захід в елегантному комбінезоні та окулярах від сонця

Племінниця короля Чарльза відвідала галазахід під час відкриття Чемпіонату світу FEI 2026 року в Ахені, що у Німеччині.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Зара Тіндалл

Зара Тіндалл / © Getty Images

Це глобальний кінний захід, де розігруються світові титули у виїздці, триборстві, драйвінгу, пара-виїздці, конкурі та вольтижуванні.

Зара Тіндалл, яка і сама є професійною наїзницею, відвідала церемонію відкриття чемпіонату світу з кінного спорту та проїхала у кареті на церемонії відкриття цього глобального кінноспортивного заходу в Allianz Park.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара була одягнена в чорний стильний комбінезон від бренду Frame і на обличчі вона мала сонцезахисні окуляри Finlay & Co. кольору шампанського. Коротке біляве волосся Тіндал розпустила і зробила макіяж.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл / © Getty Images

Племінниця короля Чарльза була не єдиною представницею королівської сім'ї, яка була присутня на церемонії у вівторок: королева Данії Мері, а також спадкова принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія були присутні на церемонії відкриття.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Серед інших членів королівської сім'ї, які були присутні на заході, були інфанта Єлена, герцогиня Луго та сестра короля Іспанії ФіліпаVI та Її Королівська Високість принцеса Бенедикта Данська.

Інфанта Олена / © Getty Images

Інфанта Олена / © Getty Images

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