Зара Тіндалл у мінісукні та туфлях на шпильках відвідала вечірку на честь свого 45-річчя
Зара Тіндалл чудово провела свій день народження, а її чоловік Майк опублікував їхнє спільне фото зі святкування.
Святкування дня народження Зари відбулося у рамках благодійного турніру з гольфу, організованого Майком для збору коштів на користь організацій Cure Parkinsons та Matt Hampson Foundation.
Колишній регбіст публікував фото разом із дружиною, з жартівливим підписом про те, що Зара дозволила йому у свій день народження пограти у гольф.
Пізніше того ж дня Зара і Майк вирушили на захід, де іменинниця сяяла в темно-синій мінісукні Rebecca Vallance зі сріблястою обробкою на горловині та кишенях, доповнивши лук туфлями-човниками сріблястого кольору з гострими носами від Dune London. Її волосся було розпущене, на обличчі був легкий макіяж, а у вухах сережки.
Майк одягнув синій оксамитовий смокінг, білу сорочку та чорні штани, а взутий був у чорні шкіряні туфлі.
«Неймовірний день, присвячений двом чудовим благодійним проєктам. І, звичайно, не можна забути про святкування дня народження!», — підписав кадр ексгравець у регбі у своєму блогу в Instagram.
Нагадаємо, день народження Зари Тіндалл збігся зі щорічним благодійним гольф-турніром Майка в гольф-клубі Belfy у Мідлендсі.
