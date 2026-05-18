Зара Тіндалл у мінісукні та туфлях на шпильках відвідала вечірку на честь свого 45-річчя

Зара Тіндалл чудово провела свій день народження, а її чоловік Майк опублікував їхнє спільне фото зі святкування.

Ольга Кузьменко
Святкування дня народження Зари відбулося у рамках благодійного турніру з гольфу, організованого Майком для збору коштів на користь організацій Cure Parkinsons та Matt Hampson Foundation.

Колишній регбіст публікував фото разом із дружиною, з жартівливим підписом про те, що Зара дозволила йому у свій день народження пограти у гольф.

Пізніше того ж дня Зара і Майк вирушили на захід, де іменинниця сяяла в темно-синій мінісукні Rebecca Vallance зі сріблястою обробкою на горловині та кишенях, доповнивши лук туфлями-човниками сріблястого кольору з гострими носами від Dune London. Її волосся було розпущене, на обличчі був легкий макіяж, а у вухах сережки.

Майк одягнув синій оксамитовий смокінг, білу сорочку та чорні штани, а взутий був у чорні шкіряні туфлі.

«Неймовірний день, присвячений двом чудовим благодійним проєктам. І, звичайно, не можна забути про святкування дня народження!», — підписав кадр ексгравець у регбі у своєму блогу в Instagram.

Нагадаємо, день народження Зари Тіндалл збігся зі щорічним благодійним гольф-турніром Майка в гольф-клубі Belfy у Мідлендсі, кошти від якого йдуть на підтримку організацій Cure Parkinson's та Matt Hampson Foundation.

Раніше ми розповідали десять цікавих фактів про найстильнішу племінницю короля Чарльза III.

