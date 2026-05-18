Як приготувати красиву та смачну масляну свічку з розмарином
Свічка, яку можна їсти, — звучить як щось із фантазій чи меню модного ресторану. Але саме масляна свічка останнім часом стала одним із найвірусніших гастрономічних трендів соцмереж.
Її запалюють перед вечерею, ставлять у центр столу, а коли масло починає плавитися, вмочують у нього теплий хліб. Вона має ефектний вигляд, пахне розмарином і вершковим маслом, а ще створює ту саму атмосферу розміреного життя, за якою зараз полює весь Instagram і TikTok.
І, можливо, головний секрет популярності масляної свічки — не лише у смаку, а у відчутті домашнього ритуалу, якого так не вистачає сучасному темпу життя, а про рецепт її приготування розповіли samura_cooking.
Інгредієнти
вершкове масло 2 пачки
свіжий розмарин 1–2 гілочки
ґніт для свічки
свіжий хліб
Приготування
Покладіть вершкове масло у сотейник і розтопіть на маленькому вогні. Важливо не перегріти його, бо масло має стати рідким, але не кипіти.
У розтоплене масло додайте свіжий розмарин.
Кілька хвилин обережно перемішуйте, щоб масло увібрало аромат трав.
Коли запах стане насиченим, заберіть з вогню.
У центр паперового стаканчика поставте ґніт. Він має стояти рівно та вертикально.
Обережно влийте ароматизоване масло у стаканчик так, щоб ґніт залишався по центру.
Поставте форму у холодильник і дочекайтеся, поки масло повністю застигне.
Зніміть паперову форму, запаліть ґніт і дайте верхньому шару масла трохи розтанути.
Подавайте зі свіжим хлібом або багетом.
Розмарин давно вважається однією з найкращих трав для вершкових соусів і випічки. Його аромат теплий, трохи хвойний та пряний. У поєднанні з гарячим вершковим маслом він створює дуже затишний аромат, який миттєво асоціюється з домашньою вечерею.