Як приготувати красиву та смачну масляну свічку з розмарином

Її запалюють перед вечерею, ставлять у центр столу, а коли масло починає плавитися, вмочують у нього теплий хліб. Вона має ефектний вигляд, пахне розмарином і вершковим маслом, а ще створює ту саму атмосферу розміреного життя, за якою зараз полює весь Instagram і TikTok.

І, можливо, головний секрет популярності масляної свічки — не лише у смаку, а у відчутті домашнього ритуалу, якого так не вистачає сучасному темпу життя, а про рецепт її приготування розповіли samura_cooking.

Інгредієнти

вершкове масло 2 пачки

свіжий розмарин 1–2 гілочки

ґніт для свічки

свіжий хліб

Приготування

Покладіть вершкове масло у сотейник і розтопіть на маленькому вогні. Важливо не перегріти його, бо масло має стати рідким, але не кипіти. У розтоплене масло додайте свіжий розмарин. Кілька хвилин обережно перемішуйте, щоб масло увібрало аромат трав. Коли запах стане насиченим, заберіть з вогню. У центр паперового стаканчика поставте ґніт. Він має стояти рівно та вертикально. Обережно влийте ароматизоване масло у стаканчик так, щоб ґніт залишався по центру. Поставте форму у холодильник і дочекайтеся, поки масло повністю застигне. Зніміть паперову форму, запаліть ґніт і дайте верхньому шару масла трохи розтанути. Подавайте зі свіжим хлібом або багетом.

Розмарин давно вважається однією з найкращих трав для вершкових соусів і випічки. Його аромат теплий, трохи хвойний та пряний. У поєднанні з гарячим вершковим маслом він створює дуже затишний аромат, який миттєво асоціюється з домашньою вечерею.

