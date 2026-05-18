ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати красиву та смачну масляну свічку з розмарином

Свічка, яку можна їсти, — звучить як щось із фантазій чи меню модного ресторану. Але саме масляна свічка останнім часом стала одним із найвірусніших гастрономічних трендів соцмереж.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Масляна свічка

Масляна свічка / © Credits

Її запалюють перед вечерею, ставлять у центр столу, а коли масло починає плавитися, вмочують у нього теплий хліб. Вона має ефектний вигляд, пахне розмарином і вершковим маслом, а ще створює ту саму атмосферу розміреного життя, за якою зараз полює весь Instagram і TikTok.

І, можливо, головний секрет популярності масляної свічки — не лише у смаку, а у відчутті домашнього ритуалу, якого так не вистачає сучасному темпу життя, а про рецепт її приготування розповіли samura_cooking.

Інгредієнти

  • вершкове масло 2 пачки

  • свіжий розмарин 1–2 гілочки

  • ґніт для свічки

  • свіжий хліб

Приготування

  1. Покладіть вершкове масло у сотейник і розтопіть на маленькому вогні. Важливо не перегріти його, бо масло має стати рідким, але не кипіти.

  2. У розтоплене масло додайте свіжий розмарин.

  3. Кілька хвилин обережно перемішуйте, щоб масло увібрало аромат трав.

  4. Коли запах стане насиченим, заберіть з вогню.

  5. У центр паперового стаканчика поставте ґніт. Він має стояти рівно та вертикально.

  6. Обережно влийте ароматизоване масло у стаканчик так, щоб ґніт залишався по центру.

  7. Поставте форму у холодильник і дочекайтеся, поки масло повністю застигне.

  8. Зніміть паперову форму, запаліть ґніт і дайте верхньому шару масла трохи розтанути.

  9. Подавайте зі свіжим хлібом або багетом.

Розмарин давно вважається однією з найкращих трав для вершкових соусів і випічки. Його аромат теплий, трохи хвойний та пряний. У поєднанні з гарячим вершковим маслом він створює дуже затишний аромат, який миттєво асоціюється з домашньою вечерею.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
39
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie