Чоловік загинув на ескалаторі, бо застряг: люди проходили повз і не допомогли

Чоловік, батько двох дітей, загинув на ескалаторі, доки інші люди проходили повз нього. Чоловік застряг в ескалаторі. Понад десяток людей пройшли повз і навіть не спробували врятувати чоловіка. Він загинув. Це трапилося у Бостоні.

Про надзвичайну подію повідомляє Unilad.

У Бостоні батько двох дітей загинув унаслідок нещасного випадку, який трапився на ескалаторі. Пасажири проігнорували трагедію, яка розгорталася на їхніх очах.

40-річний Стівен Маккласкі втратив рівновагу на початку ескалатора. Це трапилося на станції Девіс у Бостоні 27 лютого.

Кадри з камер відеоспостереження, які шокують, опублікували в Управлінні транспорту Массачусетської затоки (MBTA). На них видно, як понад десять людей пройшли повз чоловіка, який застряг у механізмі та згодом загинув.

Один з чоловіків спостерігав за ситуацією, а згодом відвернувся та продовжив свій шлях. Маккласкі втратив рівновагу внизу ескалатора — його пальто зачепилося за сходи, які продовжували рух.

Чоловік старався врятуватися — він відчайдушно намагався зняти пальто. Однак у нього не виходило. Коли одяг Стівена все більше застрягав в ескалаторі, він здавлював шию сильніше. Стівен не зміг дихати.

Усього за кілька хвилин чоловік упав. Співробітник метро підійшов через 20 хвилин, аби зупинити ескалатор. Поліція Сомервілля зазначила, що його затисло внизу ескалатора.

У звіті поліції йдеться, що Стівен Маккласкі був непритомний, з оголеними грудьми. Його одяг застряг в щаблях ескалатора. Коли підійшов працівник метро, у Стівена вже не було пульсу.

Надзвичайники також повідомили, що шкіру зі спини теж затисло в щаблях ескалатора. Служби екстреної допомоги заявили, що їм довелося демонтувати всю доріжку ескалатора, аби дістати тіло чоловіка.

Сестра загиблого розповіла, що він роками боровся з наркотичною залежністю і щосили намагався бути поруч із тими, кого любив. Батько двох дітей був теслею.

«Він любив створювати речі та отримував задоволення від того, що доводив справу до кінця. Але найбільше він любив бути батьком для своїх двох синів, Шейна та Стівена, які означали для нього все на світі», — поділилася жінка.

Мати загиблого звернула увагу, що співробітники метро не перебували на своїх місцях і не змогли вчасно допомогти її синові.

Надзвичайники назвали загибель Стівена нещасним випадком і нагадали людям, що у метро варто натискати червону екстрену кнопку для зупинення ескалатора.

Наразі прокуратура округу Міддлсекс проводить розслідування інциденту, але родина загиблого зажадала, щоб Управління транспорту Массачусетської затоки «взяло на себе відповідальність» за його смерть.

