Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
2 хв

Відомий український ведучий розкрив причину, чому уникає офіційного розірвання шлюбу з ексдружиною

Слава Дьомін пояснив паузу в процесі розлучення та зізнався, що для цього буде необхідно звертатися до суду.

Слава Дьомін з ексдружиною / © instagram.com/slavademin_official

Український ведучий Слава Дьомін розповів про розлучення з дружиною Оксаною та пояснив причини, через які пара досі не поспішає офіційно розривати шлюб.

Зірка публічно торкнувся особистої теми. Він пояснив, що рішення про розлучення не є для них різким кроком. У подружжя вже неодноразово виникали розмови про це. Остаточно питання поки що не закрите. Важливу роль відіграють побутові та юридичні нюанси. Також у пари є спільна неповнолітня дитина, яка потребує стабільності.

«Ми говорили про це кілька місяців тому, і Ксю каже: „Слухай, ну, може ми вже би розлучилися“. Я кажу: „Дивись, якщо треба, без питань — поїхали й подамо заяву“. Тому що в нас є дитина неповнолітня, і це все затягнеться через суд на місяць А якщо це не горить, то, заради Бога», — поділився ведучий на проєкті «Тур зірками».

Слава Дьомін з колишньою дружиною — архівне фото / © instagram.com/slavademin_official

Попри простоту цієї позиції, ситуація виявилася значно глибшою. Дьомін наголосив, що формальний статус шлюбу для нього має і практичний сенс. Йдеться не лише про документи, а й про можливі життєві ризики. Саме тому він не поспішає з остаточними юридичними кроками.

«Тут ще є історія про те, що в мене є якесь майно, певні відкладення. І якщо раптом зі мною щось станеться — ракета прилетить, шахед, будь-що — я би хотів, щоб саме ексдружина (ред.) розпоряджалася цим спадком. Бо я знаю, що вона зробить так, щоб усе перейшло до малого. Це, напевно, одна з головних причин», — зізнається Дьомін.

Слава Дьомін з колишньою дружиною — архівне фото / © instagram.com/slavademin_official

Таким чином, питання розлучення для пари залишається радше формальністю, ніж емоційним розривом. Вони продовжують спілкуватися й обговорювати майбутні кроки без поспіху. Для Дьоміна ключовим фактором залишається безпека родини та сина.

Нагадаємо, нещодавно Слава Дьомін звернувся до мами, яка вимагала в нього аліменти через суд.

