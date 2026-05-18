Чим булгур відрізняється від пшеничної каші: який із цих продуктів корисніший для здоров’я

Чим відрізняється булгур від пшеничної каші / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Булгур останніми роками став надзвичайно популярним серед прихильників правильного харчування. Його додають у салати, гарніри та навіть супи, називаючи одним із найкорисніших продуктів для здоров’я. Водночас багато людей досі вважають, що булгур — це звичайна пшенична каша, лише з іншою назвою. Насправді між цими продуктами є суттєва різниця, яка впливає не лише на смак, а й на користь для організму.

У чому головна різниця між булгуром і пшеничною кашею

Обидва продукти виготовляються з пшениці, проте технологія обробки у них зовсім різна.

Булгур — це зерна твердої пшениці, які спочатку пропарюють, потім висушують і лише після цього подрібнюють. Саме завдяки такій обробці крупа набуває характерного горіхового смаку та готується значно швидше.

Реклама

Пшенична каша зазвичай виробляється із подрібненого необробленого зерна, тому її структура більш м’яка та звична для багатьох людей.

Який продукт корисніший

Дієтологи зазначають, що булгур містить більше клітковини та має нижчий глікемічний індекс. Це означає, що він довше дарує відчуття ситості та не викликає різких стрибків цукру в крові. Також булгур багатий на магній, вітаміни групи B та рослинний білок.

Пшенична каша теж залишається корисним продуктом, адже містить багато мікроелементів та добре підтримує травлення.

Проте через особливості обробки булгур часто вважають більш поживним і легким для організму.

Реклама

Чим відрізняється смак

Булгур має більш насичений аромат із легкою горіховою ноткою. Після приготування зерна залишаються розсипчастими та пружними.

Пшенична каша зазвичай виходить м’якшою та кремовою на смак.

Саме тому булгур часто використовують для салатів та гарнірів, а пшеничну кашу — як традиційну домашню страву.

Кому варто вживати булгур

Булгур часто рекомендують людям, які стежать за вагою або намагаються правильно харчуватися.

Реклама

Завдяки великій кількості клітковини він добре підтримує роботу кишківника та допомагає довше не відчувати голоду. Також його радять включати у раціон людям із активним способом життя.

Проте обидва продукти містять глютен, тому не підходять людям із його непереносністю.

Новини партнерів