Україна отримала несподівану перевагу за часів Трампа: генерал пояснив, що змінилося

Україна - США / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Україна майже рік не отримувала безпосередньої військової допомоги від США. Попри болючі наслідки, зокрема нестачу ракет до систем Patriot та іншого високотехнологічного озброєння, ця ситуація змусила Київ активніше розвивати власний оборонно-промисловий комплекс і шукати нові джерела підтримки.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу заявив австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян.

Україна наростила власне виробництво зброї

За словами Раяна, скорочення американської допомоги мало як негативні, так і позитивні наслідки. З одного боку, нестача засобів протиповітряної оборони, особливо ракет до Patriot, зробила українські міста більш вразливими до російських балістичних ударів і призвела до зростання кількості жертв серед цивільного населення.

З іншого боку, така ситуація підштовхнула Україну до швидшого розвитку власного виробництва озброєння, зокрема безпілотних систем і дронів-перехоплювачів.

Раян зазначив, що процеси, які тривали роками, за останні 6–12 місяців почали давати відчутний результат.

"Безліч факторів формують те, що ми зараз бачимо. Це може означати переламну мить у військовій стратегії України. Цей поворот є поганим сигналом для Росії, але позитивним для майбутніх мирних переговорів для українського народу", — сказав він.

Європа стає ключовим партнером

Австралійський генерал наголосив, що на цьому етапі для України особливо важливою є підтримка Європи — не лише військова, а й фінансова.

За його словами, ЄС виділив Україні кредит на суму 90 мільярдів євро, що має посилити спроможність держави продовжувати оборону та розвивати власні можливості.

Вплив США на Україну зменшився

Раян також вважає, що через скорочення допомоги Вашингтон втратив частину важелів впливу на Київ, зокрема у питанні майбутніх мирних переговорів.

"Як сказав мені один високопосадовий український військовий — хто платить піаністу, той і замовляє музику. Якщо Україні хтось надаватиме велику допомогу, то, ймовірно, матиме вплив на перебіг мирних переговорів", — зазначив генерал.

Водночас він підкреслив, що вплив США не зникне повністю. Сполучені Штати залишаються потужною державою, яка й надалі допомагає Україні навчанням військових, розвідданими та іншими формами підтримки.

Крім того, за словами Раяна, Вашингтон має канали зв’язку з Китаєм і Росією, що також зберігає його вагу у контексті війни та можливих переговорів.

Допомога США Україні — що відомо

Раніше стало відомо, що Конгрес США не буде ухвалювати рішення про новий великий пакет фінансової допомоги Україні, оскільки війна, яку розв’язала Росія, відбувається «на подвір’ї Європи».

Нагадаємо, від часу обрання президентом США Дональда Трампа американська допомога Україні різко скорочується, а сама її логіка змінюється: замість безумовної підтримки — прагматичний розрахунок. Європа, яка роками вагалася, змушена взяти на себе основний фінансовий тягар війни.

Тим часом європейські союзники США дедалі більше занепокоєні роботою програми PURL, у межах якої країни НАТО закуповують американську зброю для України. Причина — затримки з постачаннями, виснаження запасів США через війну з Іраном та питання до того, як Пентагон використовує гроші партнерів.

