Двопартійна ініціатива, яка передбачає винесення на голосування законопроєкту про нову американську допомогу Україні у сфері безпеки, зібрала необхідні 218 підписів.

Про це повідомляє The New York Times.

Тепер питання має бути винесене на розгляд повного складу Палати представників США.

Як зазначає видання, законопроєкт, автором якого є голова Комітету із закордонних справ Палати представників Грегорі Мікс, залишався без руху впродовж кількох місяців.

Прихильникам документа тривалий час бракувало лише одного підпису, щоб обійти керівництво Палати представників та забезпечити голосування.

13 травня до ініціативи приєднався представник Каліфорнії Кевін Кілі — незалежний депутат, який входить до фракції республіканців.

У The New York Times наголошують, що шанси на ухвалення законопроєкту залишаються невисокими через значний опір серед республіканців, зокрема з боку президента США Дональда Трампа.

Втім, успіх петиції свідчить про те, що рядові конгресмени починають перехоплювати контроль над порядком денним у керівництва Республіканської партії.

Законопроєкт передбачає виділення 1,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні, а також до 8 мільярдів доларів додаткової підтримки у формі прямих кредитів.

Крім того, документ містить положення щодо поповнення американських запасів озброєння, створення механізмів фінансування післявоєнного відновлення України та запровадження нових санкцій проти Росії й структур, які підтримують військові дії Москви.

За даними видання, петицію підтримали всі демократи, а також двоє республіканців — Дон Бекон із Небраски та Брайан Фіцпатрік із Пенсильванії.

«Недавні успіхи України створили можливість для миру, але зрив нещодавнього перемир’я показує, що для успіху дипломатії необхідні важелі впливу. Конгрес може діяти зараз, на основі двопартійного підходу, щоб посилити ці важелі та просунути міцний мир, що захищає інтереси Сполучених Штатів і наших союзників», — заявив Кілі, коментуючи своє рішення підтримати ініціативу.

