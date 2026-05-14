Астрологічний прогноз на 14 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли можна розв’язати будь-які — як робочі, так і особисті — проблеми, подивившись на них із креативного погляду. Професійний успіх забезпечено проєктам, що мають стосунок до творчості.
Символ дня: вітрильник.
Стихія дня: вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: синій, блакитний.
Щасливі камені дня: селеніт, смарагд, чароїт.
За яку частину тіла відповідає: ноги, гомілки, стопи.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі й не несуть серйозної небезпеки, але тільки в тому разі, якщо вчасно звернутися по допомогу до лікаря
Харчування дня: зірки радять відмовитися від картоплі та всіх видів цитрусових
Стрижка дня: день сприятливий для будь-яких перукарських процедур.
Дачні роботи дня: час сприятливий для обрізання і щеплення плодових дерев.
Магія і містика дня: потрібно проводити ритуали, що використовують чарівну силу проточної води.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — потрібно звернути на них увагу.
Табу дня: необхідно уникати переохолодження: воно активізуватиме віруси, які живуть в організмі, що, своєю чергою, призведе до серйозного захворювання.
Цитата дня: «Визнання проблеми — половина успіху в її розв’язанні» (Зигмунд Фроейд)
