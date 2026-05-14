Астрологічний прогноз на 14 травня

Вітрильник

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна розв’язати будь-які — як робочі, так і особисті — проблеми, подивившись на них із креативного погляду. Професійний успіх забезпечено проєктам, що мають стосунок до творчості.

Символ дня: вітрильник.

Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: синій, блакитний.

Щасливі камені дня: селеніт, смарагд, чароїт.

За яку частину тіла відповідає: ноги, гомілки, стопи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі й не несуть серйозної небезпеки, але тільки в тому разі, якщо вчасно звернутися по допомогу до лікаря

Харчування дня: зірки радять відмовитися від картоплі та всіх видів цитрусових

Стрижка дня: день сприятливий для будь-яких перукарських процедур.

Дачні роботи дня: час сприятливий для обрізання і щеплення плодових дерев.

Магія і містика дня: потрібно проводити ритуали, що використовують чарівну силу проточної води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — потрібно звернути на них увагу.

Табу дня: необхідно уникати переохолодження: воно активізуватиме віруси, які живуть в організмі, що, своєю чергою, призведе до серйозного захворювання.

Цитата дня: «Визнання проблеми — половина успіху в її розв’язанні» (Зигмунд Фроейд)

