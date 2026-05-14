Рютте запропонував НАТО спрямовувати 0,25% ВВП на допомогу Україні: які країни проти

Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував країнам Альянсу спрямовувати на допомогу Україні 0,25% свого ВВП.

Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела в НАТО.

За інформацією співрозмовників видання, це питання Рютте порушив наприкінці квітня під час закритої зустрічі послів країн Альянсу.

Реклама

Зустріч була присвячена підготовці до саміту НАТО, який запланований на 7–8 липня у Туреччині.

Під час переговорів союзники також обговорювали й інші ініціативи, пов’язані з підтримкою України.

Втім, як зазначають джерела, пропозиція генерального секретаря не знайшла підтримки з боку Франції та Великої Британії.

Крім того, частина країн наполягає, щоб у майбутніх фінансових ініціативах враховували їхню участь у європейському кредитному пакеті для України на 90 мільярдів євро.

Реклама

Раніше повідомлялося, що колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав до створення європейського оборонного альянсу, оскільки НАТО, на його думку, розпадається.

Ми раніше інформували, що голова Пентагону Піт Гегсет не зміг назвати конкретні терміни використання 400 мільйонів доларів допомоги Україні, які раніше були схвалені Конгресом.

Новини партнерів