Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна давати волю почуттям
Нинішній день місячного календаря зірки не рекомендують витрачати на рутину та буденні справи й обов’язки — це час для розвитку духовного начала, а матеріальне — бодай на якийсь час — потрібно відсунути вбік.
Також необхідно підтримувати рівний енергетичний фон, для чого дуже важливо не давати волю своїм почуттям.
Сьогодні, 14 травня, тримати рівний емоційний фон необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них для цього не можна давати волю своїм почуттям.
Телець
Тельці справляють враження спокійних членів зодіаку, але відбувається це рівно доти, доки їх не виведуть із себе. Сьогодні хтось із оточення примудриться це зробити, але представникам знака не варто піддаватися на провокації — конфлікт може перейти всі межі.
Лев
Леви можуть пробачити оточенню багато чого, окрім образи власної гідності. І, схоже, цього дня вони зіткнуться саме з таким випадком, але, обурившись, представники знака зіпсують настрій собі, а не кривднику, тому так важливо проігнорувати будь-які його слова.
Водолій
Водолії неоднозначно ставляться до коливань емоційного фону, оскільки його сплески дають їм необхідне для роботи і творчості натхнення. Але сьогодні все може вийти навпаки: почуття, що розбурхалися, виб’ють їх із робочого настрою, не давши зробити нічого путнього.
